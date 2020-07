Oberhausen: Corona-Warn-App zeigt erstmals Rot

Oberhausen. In Oberhausen hat nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes erstmals bei einem Bürger die Corona-App Alarm geschlagen.

Erstmals hat nach Erkenntnissen der Stadt Oberhausen die Corona-Warn-App der Bundesregierung in Oberhausen die Farbe Rot angezeigt.

Beim Oberhausener Gesundheitsamt hat sich ein Bürger gemeldet, dessen Corona-App auf seinem Mobiltelefon ein erhöhtes Infektionsrisiko angezeigt hat. Gleichwohl ordnete das Gesundheitsamt keine Quarantäne an, sondern beriet den Bürger und empfahl, einen Corona-Test vorzunehmen. Die Kosten für diesen freiwilligen Test werden bei entsprechender Warn-App-Anzeige von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Bisher haben bundesweit 16 Millionen Menschen die von der Telekom und dem Software-Konzern SAP entwickelte App auf ihr Mobiltelefon heruntergeladen.

„Aufgrund der hohen Datenschutzanforderungen kann das Gesundheitsamt Oberhausen zwar nicht beurteilen, wie viele Oberhausener die App auf ihrem Smartphone nutzen, doch wäre es wünschenswert, wenn es möglich viele wären“, sagt Dr. Henning Karbach. „Denn damit könnte die Gefahr einer massenweisen Ausbreitung des Virus in Oberhausen deutlich verringert werden“, meint der Amtsarzt und Leiter des Bereiches Gesundheit.

Rote Farbe bedeutet erhöhtes Corona-Infektionsrisiko

Der Umgang mit der App ist eigentlich ganz einfach: Die grüne Farbe in der App bedeutet, dass ein „niedriges Risiko“ für einen Kontakt zu einer positiv getesteten Person vorliegt. Wird „rot“ angezeigt, besteht ein „erhöhtes Risiko“ für solch einen Kontakt. Für diesen Fall wird dringend empfohlen, sich mit dem Gesundheitsamt, dem Hausarzt oder der Hausärztin in Verbindung zu setzen.

Das Gesundheitsamt bietet nach Angaben der Stadt in diesen Fällen eine vertrauliche Beratung und in der Regel auch einen Corona-Test an. Der Abstrich erfolgt dann zeitnah an der Drive-in-Station. Unter bestimmten Voraussetzungen nimmt ein mobiles Team aber auch zu Hause einen Abstrich vor.

Weitere Infos zur Corona-Warn-App erteilt das Gesundheitsamt unter den Rufnummern 0208-825-2517 und 0208-825-2541.