Über einen neuen Paketshop der Deutschen Post können sich die Anwohner in Oberhausen-Alsfeld freuen.

Neuer Paketshop Oberhausen: Deutsche Post baut ihr Paketnetz in Alsfeld aus

Oberhausen. Im Kiosk Kocum können ab sofort auch frankierte Päckchen und Pakete abgegeben werden. Der Kiosk gehört jetzt zu den DHL Paketshops in Alsfeld.

Die Deutsche Post DHL Group baut ihr Paketnetz aus – Oberhausen-Alsfeld profitiert davon. Die Öffnungszeiten im Kiosk Kocum, Erzbergerstr. 15a, sind: Montag bis Freitag von 6.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 18.30 Uhr sowie Sonntag von 9 bis 18.30 Uhr. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Die Deutsche Post will so neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen für ihre Kunden möglichst wohnortnahe neue Standorte schaffen, an denen sie ihre Pakete schnell abgeben können.

Unter https://standorte.deutschepost.de/ finden Kunden alle Standorte der Filialen, DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und Paketboxen sind dort ebenfalls zu ermitteln.

Pakete können auch dem Zusteller mitgegeben werden

Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt die Deutsche Post DHL Group bei den neuen DHL Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit den entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels.

Zudem haben Privatkunden bei DHL Paket seit längerer Zeit die Möglichkeit, frankierte Päckchen, Pakete sowie Retouren ihrem Zusteller auch direkt mitzugeben. Dabei entstehen keinerlei weitere Zusatzkosten. Geschäftsleute, die Interesse an einem DHL Paketshop haben, können sich im Internet informieren unter: www.deutschepost.de/partner-werden.