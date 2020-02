Oberhausen: Ein Berufsleben für ein modernes Eltern-Modell

Oberhausen. Birgit Stimm-Armingeon hat viele Jahre das Ev. Familienbildungswerk in Oberhausen geleitet. Beim Abschied in den Ruhestand hat sie noch Wünsche.

Eine bessere Grundfinanzierung für ihre Familienbildungsstätte steht bei Birgit Stimm-Armingeon oben auf der Wunschliste. Am 27. Februar geht die Leiterin des Ev. Erwachsenen- und Familienbildungswerks Oberhausen (FEBW) in den Ruhestand. Sie verabschiedet sich mit deutlichen Worten.

Die ersten leeren Regale zeigen: Hier steht Veränderung an. Birgit Stimm-Armingeon lässt den Blick durch ihr Büro an der Marktstraße 154 gleiten. Seit 1981 engagiert sie sich für die Familienbildung in Oberhausen, seit 2002 als FEBW-Leiterin – viele Jahre, in denen sich vieles verändert hat.

Birgit Stimm-Armingeon ist in Stuttgart geboren. In Heidelberg studierte sie Pädagogik. 1981 kam sie nach Oberhausen, „obwohl ich ursprünglich nie ins Ruhrgebiet wollte“. Die Eingewöhnung sei ihr nicht leicht gefallen. „Doch als ich nach zwei Jahren anfing, das Ruhrgebiet zu verteidigen, wusste ich – jetzt bin ich angekommen.“ Als Fachbereichsleiterin mischte sie in Oberhausen den Eltern- und Kind-Bereich auf.

Als berufstätige Mutter galt sie damals noch als Exotin

Während sie zeitgleich die stellvertretende Leitung des Evangelischen Familienbildungswerks übernahm, waren die meisten Frauen in ihrem Alter damals noch nicht berufstätig. „Schon mal gar nicht, wenn sie wie ich ein kleines Kind hatten.“ Die Vorbehalte waren groß, die Neugierde ebenfalls. Und so wurde die „Exotin von Oberhausen“ immer wieder gefragt, wie sie das denn hinbekäme mit Haushalt und Beruf – und ob sie sich nicht um ihre kleine Tochter sorge. „Ich war häufig Anlass für Diskussionen – und das war gut so.“

Oberhausen Zusammenspiel von Kirchenkreis und Gemeinden Die Nachfolge von Birgit Stimm-Armingeon tritt ihre langjährige Kollegin Ute Schroer-Wülbeck an. Eine zusätzliche Stelle wird nicht eingerichtet. Die Dreiviertel-Stelle von Stimm-Armingeon wird auf die drei verbliebenen Kolleginnen verteilt. Die Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kirchenkreis habe ihr viel Freude bereitet, sagt Stimm-Armingeon. Sie wünscht sich zum Abschied: „Dass alle unsere Gemeinden ihren Kirchenkreis als Instrument verstehen, dass ihre Saiten zum Klingen bringt.“

Inzwischen hätten sich die Herausforderungen für Familien gravierend verändert. „Die meisten Frauen arbeiten heute.“ Werde aus einem Paar aber eine Familie, kehrten die alten Rollenmuster zurück. „Nicht auf Wunsch der Eltern, sondern weil die Rahmenbedingungen nichts anderes zulassen“, meint Stimm-Armingeon. Noch immer verdienten Männer in der Regel mehr. Doch da selbst dieses Gehalt für eine Familie oft nicht mehr ausreicht, kehrten die meisten Mütter früh zumindest in Teilzeit in ihren Beruf zurück. „Sie geben ihre Kinder immer früher in die Kita.“

Auch Väter wünschen sich mehr Zeit für ihre Familien

Für viele keine leichte Entscheidung. Dazu kommt: „Die Ausbildung der meisten Erzieherinnen liegt lange zurück und drehte sich nur um Kinder über drei Jahren – für Kinder unter drei Jahren fehlen die Fachkräfte.“ Das beschäftige auch ihr Familienbildungswerk nachhaltig. „Wir bieten Qualifizierungen zur Tagespflege-Fachkraft an, aber leider sind uns viele unserer Kursleiterinnen bereits von den Oberhausener Kitas als Leiterinnen für ihre Familienzentren abgeworben worden.“

Mehr Zeit für die Familie, dieses Thema beschäftige auch die Väter. „Dank des Elterngeldes nutzen verstärkt junge Väter die Möglichkeit, sich um ihre Kinder zu kümmern, auch wenn es ihnen von vielen Arbeitgebern nicht leicht gemacht wird.“ Dennoch seien in den Pekip-Kursen für das erste Lebensjahr immer mehr Väter zu finden. Topseller außerdem: „Ran an die Säge, für Väter und Kita-Kinder.“

Was sich Stimm-Armingeon für die Zukunft ihres Familienbildungswerkes wünscht? „Weniger Verwaltungsaufwand!“ Statt der vielen Projekte sei es Zeit, für eine bessere Grundfinanzierung aller Familienbildungsstätten. „Auch von Seiten der Stadt, die uns nur mit einem Minibetrag unterstützt, obwohl wir hier alleine durch unser Wellcome-Projekt, das praktische Hilfen nach der Geburt anbietet, wertvolle Präventionsarbeit leisten.“