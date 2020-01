Zum Glück ist der Schimmelbefall in den meisten Wohnungen nicht so schlimm wie in dieser Wohnung.

Verbraucherberatung Oberhausen: Fachleute beraten über Schimmel in der Wohnung

Oberhausen. Wie gefährlich ist Schimmel in der Wohnung? Wie bekommt man ihn wieder weg? Fachleute laden zu einem kostenlosen Beratungstag in Oberhausen ein.

Feuchte oder sogar schwarze Stellen an der Raumdecke oder in der Zimmerecke sind ein Ärgernis für alle Betroffenen. Was sind die gesundheitlichen Folgen? Wie wird Schimmel fachgerecht beseitigt? Welche Rechte habe ich als Mieter, welche als Vermieter? Und kann richtiges Lüften künftig den Schimmel verhindern? Und wie kann ich vorbeugen, dass der Schimmel nicht wieder auftaucht?

Zum dritten Mal laden Oberhausener Experten zu einem Schimmel-Beratungstag am Samstag, 8. Februar 2020 von 10 bis 13 Uhr im Foyer des Bert-Brecht-Hauses an der Langemarkstraße 19 in der Oberhausener Innenstadt ein. Mit dabei sind der Eigentümerverband Haus&Grund, der Mieterbund Rhein-Ruhr, der Mieterschutzbund e.V., die Stadt Oberhausen, die Energieversorgung Oberhausen, die Maler-Innung, das Umweltzentrum der Handwerkskammer und die Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Für alle Fachleute hilfreich wäre es, wenn betroffene Bürger zum Beratungstag Fotos, Heizkostenabrechnungen oder andere Dokumente mitbringen würden. Die Experten empfehlen, die Schimmel- und Feuchtigkeitsstellen so zu fotografieren, dass nach Möglichkeit auf den Fotos ein Maßband oder Zollstock neben den Flecken zu sehen ist. So können die Größen besser abgeschätzt werden.