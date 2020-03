Oberhausen: Frauen verdienen 430 Euro weniger als Männer

Oberhausen. Frauen, die in einer Vollzeitstelle arbeiten, erhalten Anfang des Monats rund 400 Euro weniger Lohn oder Gehalt als ihre männlichen Kollegen.

Gleiche Arbeitszeiten, gleiche Aufgaben, gleiche Belastung, ungleicher Lohn. Oberhausener Frauen, die Vollzeit arbeiten, verdienen im Schnitt 430 Euro weniger, als die männlichen Kollegen. Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit landen bei den Frauen in Oberhausen somit Anfang des Monats im Schnitt 3000 Euro (brutto) und bei Männern 3400 Euro (brutto) auf dem Konto.

Frauen arbeiten häufiger in Minijobs oder Teilzeitstellen

Darauf weist die Gewerkschaft „Nahrung-Genuss-Gaststätten“ (NGG) rund um den Internationalen Frauentages hin. Die Lohnlücke, auch genannt „Gender Pay Gap“ genannt, zwischen Männern und Frauen liegt in Oberhausen somit bei zwölf Prozent. Doch Adnan Kandemir von der NGG-Region Ruhrgebiet ist der Meinung, dass die tatsächliche Lohnlücke in Oberhausen noch deutlich über zwölf Prozent liegt. „Bezieht man Teilzeitstellen und Minijobs in die Rechnung ein, wird die Kluft noch größer. Denn hier arbeiten mehr Frauen als Männer. Zugleich sind die Löhne im Schnitt deutlich niedriger.“

Hinzu kommt laut dem Gewerkschafter noch, dass viele Frauen gar nicht vollzeit arbeiten gehen würden. Eine Teilschuld schiebt er dabei auch auf das „Ehegatten Splitting“. Ein Rechenverfahren, bei dem vor allem Ehepaare, bei dem der eine viel und der andere eher wenig verdient, Steuern sparen. Besonders angesichts der Alterung der Gesellschaft und des Fachkräftemangels ist die Gewerkschaft der Meinung, dass gerade die Politik den Arbeitsmarkt für Frauen attraktiver machen muss.