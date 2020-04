Oberhausen: Genesene Corona-Patienten für Blutspende gesucht

Oberhausen. Das Blutplasma genesener Corona-Patienten kann laut Experten Erkrankten bei der Behandlung helfen. Das Blutspendezentrum sucht daher Spender.

Das Blutspendezentrum Oberhausen bittet Corona-Patienten, die die Erkrankung Covid-19 überstanden haben, um eine Blut- beziehungsweise Blutplasmaspende. Anderen Betroffenen könne so geholfen werden, heißt es in einem Aufruf auf der Facebookseite des Zentrums. Das Plasma enthält demnach spezielle Abwehrstoffe und kann zur Behandlung anderer Patienten eingesetzt werden.

Eine derartige Blut- oder Plasmaspende sei möglich, wenn der Genesene eine nachgewiesene Infektion mit Covid-19 überstanden habe und in stationärer Behandlung war. Der Spender muss seit mindestens vier Wochen genesen sein und darf seitdem keine Krankheitssymptome mehr haben. Auch die regulären Voraussetzungen für eine Blutspende muss er erfüllen – also mindestens 18 Jahre alt und gesund sein, in den letzten vier Monaten keine Tattoos, Piercings oder Ohrlöcher bekommen haben und mehr als 50 Kilogramm wiegen. Zudem ist eine Terminabsprache erforderlich, am besten mit Angabe der Telefonnummer per E-Mail an covid19@blutspendezentren.de