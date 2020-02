Sport-Schwerpunkt Oberhausen: Gesamtschule bietet Plätze in Sportklassen an

Oberhausen. Tennis oder Skifahren lernen: Das ist für Schüler der Sportklassen der Fasia-Jansen-Gesamtschule möglich. Im Sommer starten neue Gruppen.

Das Sportklassen-Profil der Fasia-Jansen-Gesamtschule in der Oberhausener Innenstadt hat sich aufgrund der kontinuierlich auf- und ausgebauten Kooperationen mit Sportvereinen wie Rot-Weiß Oberhausen, OTHC oder TC Blau-Weiß einen guten Ruf erworben. Die Sportklassen der Innenstadt-Gesamtschule erzielten bei Stadt- und Bezirksmeisterschaften bereits schöne Erfolge in den einschlägigen Wettbewerben, so Sportlehrer Musa Celik.

Das Konzept der Sportklasse sieht vom fünften bis zum neunten Jahrgang eine zusätzliche Sportstunde vor, die von einem Sportlehrer der Fasia-Jansen-Gesamtschule und teilweise gemeinsam mit einem Vereinstrainer unterrichtet wird. Die enge Zusammenarbeit mit etablierten Oberhausener Vereinen „ermöglicht den Schülern fachlich angeleitete Erstbegegnungen mit den durch die Kooperation abgedeckten Sportarten, die zum Teil nicht von den Lehrplänen vorgesehen sind, wie zum Beispiel Tennis oder Skifahren“, heißt es auf der Internetseite der Schule.

Anmeldetermine und Sporttests

Im Sommer starten die neuen fünften Klassen und auch Sportklassen an der Fasia-Jansen-Gesamtschule. Im Februar sind die Anmeldetermine: Vom 10. bis zum 12. Februar können Grundschülerinnen und Grundschüler im Hauptgebäude der Schule an der Schwartzstraße angemeldet werden. Zusätzlich gibt es Sporteingangs-Tests, die unter Beteiligung der kooperierenden Vereine durchgeführt werden.

Diese Tests finden am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. März, jeweils von 14 bis 16 Uhr in der Hans-Jansen-Halle an der Mülheimer Straße statt. Eltern, die ihre Kinder in der Sportklasse sehen möchten, können gerne auch Kontakt zum koordinierenden Sportlehrer, dem früheren Fußball-Profi Musa Celik, aufnehmen. Er ist unter der Mailadresse muscel1194@gmail.com zu erreichen.