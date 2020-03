Oberhausen: Grafik selber drucken in der Galerie KiR

Oberhausen. Mitmachaktion zum Tag der Druckkunst für Anfänger und Kenner: Vom 11. bis 14. März kann sich jeder als Grafiker in der Galerie KiR versuchen.

Die Galerie KiR im Europahaus, Elsässer Straße 21, wird in dieser Woche zu einer Druckwerkstatt. Anfänger und Kenner können ausprobieren, wie eigene künstlerische Drucke entstehen. Von Mittwoch, 11. März, bis Samstag, 14. März, ist die Druckwerkstatt jeweils von 17 bis 19 Uhr geöffnet und jeder, der neugierig ist, wie so ein Kunstdruck entsteht, kann reinschauen und es selbst ausprobieren.

Der spannende Moment – wenn die selbst gedruckte Grafik die kleine Handpresse verlässt: Wie ist das Blatt geworden? Foto: Winfried Baar / Galerie KiR

Unter fachkundiger Anleitung können die Besucher der Kunstinitiative Ruhr eine Druckplatte erstellen und ihren eigenen Druck in der Druckpresse herstellen. Auch alte Druckplatten können überarbeitet und neu gedruckt werden. Für eine kleine Beteiligung an den Materialkosten kann man anschließend den eigenen Kunstdruck mit nach Hause nehmen. Am Tag der Druckkunst, Sonntag, 15. März, werden die in dieser Woche entstandenen Arbeiten ausgestellt. Die kleine Vernissage beginnt um 17 Uhr in der Galerie KiR.

Seit mehr als 500 Jahren Teil der europäischen Kultur

Mit dem Tag der Druckkunst feiert die Künstlergalerie die Aufnahme der künstlerischen Drucktechniken in das Verzeichnis des immateriellen Weltkulturerbes durch die Unesco, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen. Gedruckte Texte und Bilder sind seit mehr als 500 Jahren Teil der europäischen Kultur. In Deutschland stehen Johannes Gutenberg und Albrecht Dürer stellvertretend für die Anfänge dieser Innovationen in Buchdruck und Bildender Kunst, die dafür sorgten, dass Wissen durch Texte und Bilder nun an viele Menschen weitergegeben werden konnte.

Die traditionellen Drucktechniken pflegen heute vor allem Künstlerinnen und Künstler – auch um sie experimentell mit neuen Materialien weiter zu entwickeln. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bundesweit beteiligen sich rund 250 Organisationen mit Aktionen an diesem „Tag der Druckkunst“.