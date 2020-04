Oberhausen: Heinefunk sendet wegen Corona jetzt täglich

Oberhausen Der Schüler-Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums befragt in kurzen Sendungen Krisenbetroffene aus der Stadt − und trifft auf viel Prominenz.

Die jungen Macher des Schüler-Podcasts "Heinefunk" sind aufgrund der Corona-Krise jetzt täglich auf Sendung. Seit Montag, 30. März, veröffentlichen die Podcaster des Heinrich-Heine-Gymnasiums täglich eine kurze Folge. Sie wollen so "zur Bewältigung dieser schwierigen Zeit beitragen, die Bindung zur Schule aufrechterhalten und einfach unterhalten", wie Lehrer und Team-Chef Marco Fileccia betont.

Interview mit Krisenbetroffenen

In den etwa 20- bis 25-minütigen Sendungen befragen die Heinefunker − per App in die Homeoffices dieser Stadt zugeschaltet − Lehrerinnen und Lehrer, aber auch weitere Krisenbetroffene aus Oberhausen. Am Donnerstag, 2. April, ist etwa Lars Hendrik Gass, Leiter der Kurzfilmtage, virtueller Gesprächspartner. Einen Tag darauf folgt Petra Schiffmann von der Oberhausener Tafel. Für Mittwoch, 8. April, hat sich bereits Petra Rockenfeller, Chefin des Lichtburg-Kinos, angekündigt.

Die Sendungen sind zu hören auf allen großen Portalen wie Spotify oder iTunes oder auf heinefunk.de.

Eine Übersicht mit Podcasts aus Oberhausen gibt es hier.

Mehr Nachrichten aus Oberhausen gibt es hier.