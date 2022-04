Oberhausen: Hier erhalten ukrainische Flüchtlinge Infos

Oberhausen. Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchten und in Oberhausen angekommen sind, finden hier wichtige Informationen.

Wo erhalten Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchten mussten, in Oberhausen Hilfe? Welche Dokumente brauchen sie? Wie gelangen sie beispielsweise an eine Krankenkassenkarte? Oder können arbeiten? Wir haben wichtige Fragen für Geflüchtete gesammelt und unter anderem mit Hilfe der Stadt beantwortet:

Wo bzw. bei welcher Behörde müssen sich Geflüchtete melden, wenn sie in unserer Stadt ankommen? Was ist die erste Anlaufstelle? Wo gibt es erste Hilfe?

Erste Anlaufstelle für neu ankommende Geflüchtete ist das Verwaltungsgebäude an der Turnhalle Knappenstraße 125 im Oberhausener Knappenviertel. Sie ist täglich von 9 bis 18 Uhr besetzt. Hier erfolgen die erste Registrierung und ein Gesundheitsscreening (unter anderem Corona-Test). Falls notwendig verteilt die Anlaufstelle die Flüchtlinge auf Unterkünfte. In der Anlaufstelle werden die Flüchtlinge über viele amtliche Themen informiert – aus einer Hand. Die Ausländerbehörde berät, Fachleute informieren über Gesundheitsversorgung, finanzielle Hilfen, sozialpädagogische Angebote und Unterbringungsmöglichkeiten.

Ukrainische Geflüchtete in Oberhausen – lesen Sie dazu auch:

Welche Aufenthaltsdokumente/Visa/Asyl-Dokumente brauchen die Flüchtlinge? Wo und wie erhalten sie diese Dokumente?

Ausführliche Fragen und Antworten zur Einreise aus der Ukraine und zum Aufenthalt in Deutschland finden Sie in ukrainischer, russischer, englischer und deutscher Sprache hier.

Wie kommen die Flüchtlinge an eine Unterkunft? Bei welcher Behörde müssen sie sich melden?

Ukrainische Geflüchtete, die in Oberhausen angekommen sind, können sich per E-Mail unter ukraine.hilfe@oberhausen.de oder telefonisch unter 0208 825-4139 an die Sozialverwaltung wenden. Die Erste Anlaufstelle für Ukraine-Flüchtlinge (siehe Antwort zur ersten Frage) kümmert sich auch um die Unterbringung der Betroffenen. Zuständig ist der Bereich 3-2/Soziales, Sozialrathaus, Essener Straße 53, 46047 Oberhausen.

Wie erhalten Geflüchtete Geld? An welche Behörde müssen sie sich wenden?

Fragen zur finanziellen Unterstützung werden gemeinsam mit den Geflüchteten individuell im Sozialrathaus, Essener Straße 53, geklärt.

Wie kommen die Geflüchteten an eine Krankenkassenkarte? Welche Unterlagen sind dafür nötig?

Fragen zum Thema Krankenhilfe werden ebenfalls im Sozialrathaus, Essener Straße 53, geklärt. Im Bedarfsfall wird dort ein Behandlungsschein für den Arztbesuch ausgestellt.

Erhalten die Flüchtlinge eine Fahrkarte für den ÖPNV? Wenn ja, wo erhalten sie diese? Welche Unterlagen benötigen sie dafür?

Ukrainerinnen und Ukrainer, die aufgrund des Krieges in ihrem Land geflüchtet sind, können kostenlos alle Busse und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs nutzen. Dies gilt für alle Nahverkehrszüge (S-Bahn, Regionalbahn, Regionalexpress, etc.) sowie für alle U-, Straßen-, Stadtbahnen und Busse. Als kurzfristige Fahrerlaubnis dienen gültige ukrainische Ausweisdokumente.

An welche Stelle muss ich mich als Geflüchtete wenden, wenn ich eine Arbeit suche?

Nach der Registrierung stellen die Städte in der Regel schriftlich eine Aufenthaltserlaubnis aus. Zuständig ist die Ausländerbehörde im Technischen Rathaus, Bahnhofstraße 66. Die Aufenthaltserlaubnis kann unmittelbar mit einer Beschäftigungserlaubnis verknüpft werden.

Danach können sich die geflüchteten Personen bei der Arbeitsagentur Oberhausen melden. Die Agentur berät zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt und unterstützt bei der Arbeits- und Ausbildungsstellensuche. Geflüchtete Menschen können sich mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern und Dolmetschern online bei der Arbeitsagentur anmelden (zur Internetseite der Arbeitsagentur). Auf dieser Seite kann man sich schon offiziell arbeitssuchend melden – und einen Termin ausmachen.

Geflüchtete Menschen können sich aber auch unter 0208-8506-200 bei der Oberhausener Arbeitsagentur melden. Weil dort aber in der Regel kein Beschäftigter am Telefon ist, der Ukrainisch oder Russisch kann, ist bundesweit eine Sonderhotline für ukrainische Bürgerinnen und Bürger geschaltet, bei der Muttersprachler Infos geben: 0911-178-7915. Oberhausener Unternehmen, die Fragen zur Einstellung von geflüchteten Menschen haben, erreichen den Arbeitgeber-Service unter 0800 4555 520.

Ich bin ukrainische Lehrerin oder Erzieherin: Wo kann ich mich melden, wenn ich in Deutschland arbeiten möchte?

Wie alle anderen, die eine Arbeit in Deutschland suchen, muss sich die ukrainische Lehrerin oder Erzieherin an die örtliche Arbeitsagentur wenden, hier bei der Arbeitsagentur Oberhausen. Die befindet sich zentral in Alt-Oberhausen an der Mülheimer Straße 36. Zuvor sollte man für einen festen Termin aber anrufen unter 0208 8506 200 – oder sich online arbeitssuchend melden und direkt einen Termin ausmachen.

Wie erhalte ich einen Kita-Platz oder einen Schul-Platz für mein Kind?

Für noch nicht schulpflichtige Kinder werden Brückenkindergärten eingerichtet, in denen sie, vergleichbar mit Eltern-Kind-Gruppen, betreut werden. Zudem sollen in Kooperation mit Hilfsorganisationen Spielgruppen eingerichtet werden. Kinder im Grundschulalter werden wohnortnah den verschiedenen Grundschulen zugeordnet.

Kinder und Jugendliche, die in der Ukraine eine weiterführende Schule besucht haben, gehen bis zum Beginn der Osterferien in sogenannte Willkommensklassen, wo sie von Sozialarbeitern, einigen Lehrkräften und anderem Fachpersonal betreut werden. Diese Willkommensklassen nutzen Räume in Jugendzentren.

Einige ukrainische Schüler nehmen auch noch am Online-Unterricht ihrer ehemaligen Schule in der Ukraine teil. Nach den Osterferien sollen Internationale Unterrichtsklassen an Gesamt- und Realschulen, Gymnasien und Berufskollegs an den Start gehen.

Lesen Sie dazu auch:

Wo gibt es psychologische Hilfe für Flüchtlinge?

Zur Versorgung traumatisierter geflüchteter Menschen existiert ein großes Netzwerk an Hilfen. Dieses wird vom Kommunalen Integrationszentrum (KI) der Stadt Oberhausen koordiniert und ist damit erster Ansprechpartner: Renate-Weckwerth-Haus, Mülheimer Straße 200, 46045 Oberhausen, Telefon: 0208 305760-10, Fax: 0208 305760-25, E-Mail: kommunales-integrationszentrum@oberhausen.de Ein weiterer Ansprechpartner außerhalb von Oberhausen ist das Sozialpsychiatrische Kompetenzzentrum Sucht in Essen.

Wo erhalten Frauen und Mädchen Hilfe, die Gewalt erfahren haben?

Es gibt Hilfetelefone und Frauenberatungsstellen: Helmholtzstr. 48, 46045 Oberhausen, Telefon: 0208 20 97 07, Fax: 0208 20 37 28, zur Webseite, E-Mail: info@fbst-ob.de. Entsprechendes Informationsmaterial, auch in ukrainischer Sprache, wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KI an den Standorten und Anlaufstellen zur Verfügung gestellt. Mitarbeiter für diese Zielgruppe sind entsprechend geschult und sensibilisiert.

Wo können sich Geflüchtete für einen Deutschkurs anmelden?

Leider sind die kostenlosen „Erste-Hilfe-Deutschkurse“ der Volkshochschule (VHS) bereits ausgelastet, sodass zurzeit keine weiteren Geflüchteten mehr in diesen Kursen aufgenommen werden können. Da das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) jedoch beschlossen hat, die Integrationskurse für Geflüchtete aus der Ukraine zu öffnen, können sie sich grundsätzlich bei allen Integrationskursträgern in der Stadt Oberhausen melden. Es gilt jedoch, dass sie bereits von der Ausländerbehörde erkennungsdienstlich erfasst worden sein müssen und eine sogenannte Fiktionsbescheinigung erhalten haben, um einen Antrag auf Zulassung zum Integrationskurs stellen zu können. Für den Antrag benötigen die Integrationskursträger den Pass und das Papier mit dem Titel „Fiktionsbescheinigung“. Die Zulassung durch das BAMF dauert normalerweise zwei bis drei Wochen und es erfolgt immer automatisch die Befreiung von den Kosten, auch ohne Leistungsbescheide.

Integrationskursträger, bei denen sich die Geflüchteten sehr gerne melden können, finden Sie in der folgenden Auflistung:

SfS Schulungsgesellschaft mbH, Vermittlung-Qualifizierung-Sprachtraining, Havensteinstr. 44, 46045 Oberhausen, 0208 202754 (russischsprachig), 0208 807160.

RUHRWERKSTATT Kultur-Arbeit im Revier e.V., Grevenstr. 36, 46045 Oberhausen, 0208 8575648.

die kurbel – Katholisches Jugendwerk Oberhausen gGmbH, Styrumer Str. 41, 46045 Oberhausen, Hasenstr. 15, 46119 Oberhausen, 0208 9942468, 0208 9942445.

Simply Learn e.K., Goethestr. 67, 46047 Oberhausen, 0208 4677727.

Millennium Bildungsverein e.V., Ramgestr. 6, 46145 Oberhausen, 0208 6351988.

Volkshochschule der Stadt Oberhausen, Langemarkstr. 19-21, 46045 Oberhausen, 0208 8252553, 0208 8252895.

Wie finde ich einen Arzt, wenn ich krank bin? Wie finde ich einen Arzt für meine Kinder? Wo gibt es eine Notfallpraxis?

Bei lebensbedrohlichen Notfällen (z.B. Atemnot und Brustschmerzen) sollte jederzeit der Rettungsdienst über die Leitstelle der Feuerwehr unter der Telefonnummer 112 verständigt werden. Für alle nicht lebensbedrohlichen Notfälle gibt es eine Liste bei der Sozialverwaltung der Stadt Oberhausen aller hilfsbereiten Haus- und Zahnarztpraxen, die für eine Versorgung der geflüchteten Menschen zur Verfügung stehen. Dort kann der nächste erreichbare Arzt mit entsprechenden Sprachkenntnissen benannt werden. Mit Kinderärztlichen Praxen ist die Gesundheitsverwaltung zur Zeit im Gespräch, sobald sich hier Neuerungen ergeben, werden diese auf der Liste ergänzt. Ansonsten steht die Kinderklinik des EKO zur Verfügung.

Wo erhalten Geflüchtete gratis Kleidung oder Lebensmittel?

In der Willkommensmappe des Kommunalen Integrationszentrum (Renate-Weckwerth-Haus, Mülheimer Straße 200, 46045 Oberhausen, Telefon: 0208 305760-10, Fax: 0208 305760-25, E-Mail: kommunales-integrationszentrum@oberhausen.de) finden sich entsprechende Informationen zu den Angeboten der Oberhausener Tafel und diverser Kleiderkammern im Stadtgebiet.

Wo gibt es Informationen der Stadt Oberhausen?

Die Stadt Oberhausen aktualisiert ständig eine wichtige Info-Seite für Ukraine-Flüchtlinge mit allen Details zu vielen Fragen, die die geflüchteten Menschen gerade in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft haben – zu den Themen Einreise und Aufenthalt, Unterkunft, finanzielle Unterstützung und Ehrenamt sowie Schule und Kinderbetreuung: https://www.oberhausen.de/ukraine.

Wer hilft Geflüchteten, wenn sie weitere Fragen haben?

Auf den Seiten Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat findet man Wissenswertes zur Einreise aus der Ukraine und zum Aufenthalt in Deutschland. Das Bundesministerium des Innern (BMI) informiert über das Hilfe-Portal mit offiziellen Informationen zu Unterkunft, Basisthemen sowie medizinischer Versorgung in Deutschland.

Quelle: Stadt Oberhausen, Stand: 31. März 2022

Weitere Artikel aus Oberhausen finden Sie hier.

Weitere Artikel rund um Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es auf unserer Themenseite.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen