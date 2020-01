Oberhausen: Hier gibt es geschlechtergerechte Kinderbücher

Es müssen nicht immer die rosa Prinzessinnen und die blauen Piraten sein. Wo Kinder heute hinschauen – egal ob Spielzeuge, Kleidung, Filme oder Bücher – sie finden oftmals eine Welt vor, die sich überkommener Rollenklischees von Mädchen und Jungen bedient. Mit dem Flyer „Wilde Hühner und rosa Räuber“ will die Stadtbibliothek Oberhausen in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle der Stadt den Blick für ein bunteres und vielfältigeres Leben jenseits von Geschlechter-Stereotypen weiten und Eltern und Pädagogen gleichermaßen an die Hand geben.

Die Kinder der Kita City West staunten beim Bilderbuchkino in der Kinderbibliothek dann auch nicht schlecht über die tapfere Molly, die in der Geschichte „Käpten Knitterbart und seine Bande“ von Cornelia Funke mutig einer Meute wilder Piraten trotzt. Anlässlich der Publikation dieser „Medientipps“, wie der Flyer übertitelt ist, erzählte Christina Liedtke, Leiterin der städtischen Kinderbibliothek, die Geschichte höchstselbst vor dem jungen Publikum. Das ließ sich dabei von den animierten Bilderbuchseiten begeistern, die auf eine Leinwand geworfen wurden.

Geschichten von abenteuerlustigen Mädchen und puppenfreudigen Jungs

Solche Geschichten von starken und abenteuerlustigen Mädchen oder Jungs, die lieber mit Puppen spielen, statt einen Fußball umher zu kicken, versammelt die neue Broschüre über „geschlechtsneutrale Kinder- und Jugendbücher“. Insgesamt neunzehn Texte werden empfohlen. Sie reichen vom erzählenden Bilderbuch bis hin zum Kindersachbuch, sprechen Dreijährige aber auch junge Leser ab 14 Jahren an.

„Das geschlechterspezifische Mädchen-Jungen-Denken hat in den letzten Jahren zugenommen“, meint Britta Costecki, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, die an der Erstellung des Flyers mitgewirkt hat. „Wir wollen mit den ausgewählten Texten den Blick öffnen, und auf Geschichten hinweisen, die gesellschaftlich zugeschriebene Geschlechterrollen reflektieren.“ Bereits 2015 waren die Empfehlungen erstmals erschienen, wurden nun aber aktualisiert und um neue Texte erweitert.

Beitrag zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit

Oberhausen Flyer liegen ab sofort aus Der Flyer „Wilde Hühner & rosa Räuber“ liegt ab sofort aus. Zu finden ist er an den vier Bibliotheksstandorten, in Kitas und an allen öffentlichen Stellen. Er erscheint in einer Auflage von 3000 Exemplaren. Weitere Auskunft, etwa auch zur Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen, gibt Christina Liedtke telefonisch unter 0208/825-2942 und per Mail an: kinderbibliothek@oberhausen.de.

Dass Fragen der Geschlechtergerechtigkeit bereits mit der Kinder- und Jugendliteratur aufkommen, betont Christina Liedtke. „Das Leben ist heute nicht mehr schwarz oder weiß, es gibt nicht nur die Friseurin und den Polizisten, die Prinzessin und den Lokführer. Immer mehr Bücher für Kinder und Jugendliche beschäftigen sich mit der Vielfalt der heutigen Lebenswirklichkeit.“

Deshalb finden sich im Flyer Geschichten wie „Keine Angst in Andersrum“ (ab fünf Jahren), der bekannten Drag-Queen Olivia Jones, die sich mit Homosexualität auseinernandersetzen, oder etwa ein Buch wie „Alles Familie!“ (ebenfalls ab fünf Jahren) von Alexander Maxeiner, das zeigt, wie unterschiedlich Familien sein können: von der Patchworkfamilie bis zur Regenbogenfamilie mit gleichgeschlechtlichen Eltern.

Ausleihbar sind die Bücher an allen vier Bibliotheksstandorten in Oberhausen, in der City, Sterkrade, Osterfeld und in Schmachtendorf. Lesefreunde und Vorlese-Fans dürften die Texte schnell durchgeackert haben. Christina Liedtke schätzt aber, dass etwa die Hälfte des Bestandes der Kinder- und Jugendliteratur aus Medien und Büchern besteht, die „gendersensibel“ sind und keine antiquierten Rollenverständnisse reproduzieren.