Oberhausen: Immer mehr Beschäftigte auf Zweitjob angewiesen

Wenn ein Job nicht reicht: Rund 6100 Menschen in Oberhausen haben neben ihrer regulären Arbeitsstelle noch einen Minijob. Damit stieg die Zahl der Zweitjobber innerhalb von zehn Jahren um 41 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Die NGG Ruhrgebiet beruft sich hierbei auf neue Zahlen der Arbeitsagentur. Danach sind Zusatz-Jobs in Restaurants, Gaststätten und Hotels in Oberhausen besonders verbreitet: In der Branche gab es im Juni 2019 rund 750 Zweitjobber – das sind 48 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.

Auf Kosten der Familie

Adnan Kandemir, Gewerkschaftssekretär der NGG Ruhrgebiet, spricht von einer Schieflage auf dem Arbeitsmarkt: „Im Schatten des Booms der vergangenen Jahre sind viele sozialversicherungspflichtige Stellen entstanden, die oft kaum zum Leben reichen. Nebenjobs müssen dann die Haushaltskasse aufbessern. Aber wer auf einen Zweitjob angewiesen ist, der arbeitet meist am Limit – auf Kosten von Familie, Freunden und Freizeit.“

Gegen Fachkräftemangel

Doch nicht nur Arbeitnehmer würden die negativen Folgen spüren. Auch Arbeitgeber schnitten sich langfristig „ins eigene Fleisch“, meint Kandemir. Denn immer wieder werde auch über den Fachkräftemangel in der Gastronomie geklagt. Doch diese seien nur mit Löhnen zu gewinnen, die hoch genug seien, um davon leben zu können.

Über deutliche Lohnerhöhungen verhandelt die NGG derzeit bei Fast-Food-Ketten von McDonald’s bis Vapiano: Statt nur den Mindestlohn von 9,35 Euro sollen die Beschäftigten nach Wunsch der Gewerkschaft in der Branche künftig mindestens zwölf Euro pro Stunde bekommen.