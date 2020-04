Oberhausen: Jahresputz im Hallenbad Sterkrade vorgezogen

Die Corona-Krise macht’s möglich: Statt im Sommer wird bereits jetzt die jährliche Beckenreinigung im Hallenbad Sterkrade durchgeführt. Dafür wird das Hallenbad im Sommer durchgehend geöffnet haben.

In diesen Tagen laufen die Arbeiten in Sterkrade auf Hochtouren. Die OGM hatte ja bereits am 14. März in Absprache mit dem städtischen Corona-Krisenstab den Betrieb der Oberhausener Bäder Aquapark, Hallenbad Sterkrade und Hallenbad Oberhausen eingestellt. Die Zwangspause wird nun in Sterkrade und ebenso im Aquapark genutzt, um alles auf Vordermann zu bringen; im Hallenbad in Alt-Oberhausen ist das bereits zu Jahresanfang geschehen.

Auch im Lehrschwimmbecken geht’s zur Sache: Stefanie Adamietz und Stephanie Meißner in Reinigungsaktion. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Gründliche Reinigung und turnusmäßige Wartungsarbeiten im Bereich der Lüftung, der Wasseraufbereitung und der Rutsche stehen nun in Sterkrade auf dem Programm. So wird zum Beispiel der Rutschenaufgang ausgebessert und frisch gestrichen, das Edelstahlbecken erhält neue Tauchstreifen und die Startblöcke werden mit neuen rutschfesten Platten ausgerüstet. Die Kosten der diesjährigen Reinigung belaufen sich im Stadtnorden auf 20.000 Euro.

OGM-Geschäftsführer Hartmut Schmidt weist ausdrücklich noch auf eine weitere Maßnahme hin. Auch der defekte Behindertenlift im Hallenbad wird nun repariert. Das kostet weitere 86.000 Euro, weil hier – abgesehen von Lifttür und Liftkabine – alles am Aufzug erneuert werden muss. „Dann können auch wieder Menschen mit Handicap unser schönes Hallenbad in Sterkrade nutzen“, unterstreicht der OGM-Chef.

Wenn das schmucke Hallenbad dann wieder startklar ist, stellt sich allerdings eine weitere bohrende Frage: Wegen der Corona-Krise steht ja überhaupt noch nicht fest, wann das Bad tatsächlich wieder für alle Schwimmbegeisterten seine Türen öffnen kann. Hartmut Schmidt: „Die Entscheidung der Wiedereröffnung wird genauso mit dem städtischen Corona-Krisenstab abgestimmt wie die Entscheidung von Mitte März, die Oberhausener Bäder zu schließen.“

Info Wasserrechnung über 3700 Euro 3700 Euro kostet es, die drei Becken im Hallenbad Sterkrade nach der Reinigungsaktion wieder mit Wasser zu befüllen. Dabei fallen 941 Kubikmeter Ab- und Frischwasser an. Das Hallenbad verfügt neben dem großen Schwimmbecken über ein Lehrschwimm- und ein Eltern-Kind-Becken.

Jährlich gibt es an jedem Bäderstandort eine jeweils zehntägige große Reinigungs- und Wartungsaktion. Auch Reparaturen, etwa an der Wasser- und Lüftungstechnik, werden dann durchgeführt. Das alles vollzieht sich streng nach Hygienevorschrift: Nach dem Befüllen der Becken werden jeweils Wasserproben gezogen und erst nach der Freigabe durch das Hygieneinstitut kann der Badebetrieb starten. Ergänzend zur jährlichen Reinigung gibt es in den Bädern eine tägliche, so genannte Unterhalts- und Zwischenreinigung, denn nur so lassen sich „die anfallenden Verschmutzungen beseitigen und eine Schimmelbildung vermeiden“, wie OGM-Sprecher Alexander Höfer erläutert.

Die OGM-Azubis Dean Bäumer und Jonas Janßen streichen in einem Flur des Sterkrader Hallenbads die Wände. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

„Wir nutzen die Zwangspause durch Corona auch für kleinere Renovierungsarbeiten“, erklärt Jutta Szczepek, Abteilungsleiterin der OGM und verantwortlich für die Oberhausener Schwimmbäder. Die Fachfrau, die schon seit über 40 Jahren im Bereich der städtischen Bäder tätig ist, geht davon aus, dass sich viele Oberhausener darüber freuen werden, dass das Hallenbad in Sterkrade – wie auch das in Alt-Oberhausen – in diesem Sommer durchgehend geöffnet sein wird, falls die Corona-Krise sich bis dahin entsprechend entspannt hat. „Gerade die Familien werden das in den Sommerferien sicher gerne nutzen.“

Von Corona-Ruhe ist derweil in diesen Tagen im von der Sonne durchleuchteten Hallenbad Sterkrade nicht viel zu spüren: Die Reinigungs- und Wartungsteams, darunter auch Azubis der OGM, sind mit viel Eifer bei der Sache. Da wird geschrubbt, gestrichen und gesäubert. Natürlich stets mit vorgeschriebenem Sicherheitsabstand – ein Frühjahrs-Beckenputz 2020 unter ganz besonderen Vorzeichen.