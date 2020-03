Oberhausen: Jana (13) spielt mit im Kinofilm „Zu weit weg“

Oberhausen. Am 12. März feiert der Film „Zu weit weg“ in der Lichtburg Premiere. Auch Jana Thelen stand dabei vor der Kamera. So waren die Dreharbeiten.

Fußball, Freundschaft, Braunkohle und der Verlust der Heimat: Das sind die inhaltlichen Zutaten, aus dem der Kinder- und Jugendfilm „Zu weit weg“ gemacht ist. Am Donnerstag, 12. März, feiert er seine Deutschlandpremiere in den samtig-roten Sesseln der Lichtburg an der Elsässer Straße. Doch bevor seine jungen Darsteller und die Filmemacher auf den Streifen anstoßen und das Publikum ihn erstmals in Augenschein nehmen kann, darf eine schon etwas mehr von den Dreharbeiten verraten: Die 13-jährige Jana Thelen.

Sie stand als Komparsin zusammen mit den Stars des Films vor der Kamera und war gleiche eine ganze Woche in den vergangenen Herbstferien am Set in Köln. „Wir hatten dort eine Menge Spaß“, sagt die quirlige Achtklässlerin. „Ich habe eine Mitschülerin aus der Schulklasse der beiden Hauptdarsteller gespielt. Wir haben da eine Szene gedreht, bei dem Feueralarm losgeht und wir alle die Klasse verlassen müssen.“ Die musste allerdings ziemlich oft gedreht werden, weil immer irgendwer aus Versehen in die Kamera geguckt hat oder aufgestanden ist, erzählt sie. Geht natürlich nicht – beim Film muss ja alles möglichst echt wirken, weiß Jana.

Schon in 16 Filmproduktionen mitgewirkt

Der Beginn einer neuen Freundschaft? Ben (Yoran Leicher, li.) und Tariq (Sobhi Awad, re.) verbindet der Verlust der Heimat. Foto: Weydemann Bros.

Ihr ist das zum Glück nicht passiert, denn sie hat bereits bei rund 16 Filmprojekten mitgewirkt, unter anderem in „Enkel für Anfänger“ mit Heiner Lauterbach – genug Erfahrung also. Worauf sie sich bei dem Film einlässt, wusste sie erst gar nicht, bis zu dem Moment, wo sie am ersten Drehtag am Set aufkreuzte. „Wir haben kein Drehbuch oder so zu lesen bekommen. Vor Ort habe ich erst erfahren, worum es eigentlich geht und welche Rolle ich spielen soll“, erzählt Jana, die seit ein paar Jahren bei einer Schauspieler-Agentur unter Vertrag ist.

Ein kleiner Vorgeschmack zur Story: Im Film muss der junge Ben (Yoran Leicher) mit seiner Familie das Heimatdorf verlassen, weil dieses einem Braunkohletagebau weichen soll. In der neuen Schule ist er der Außenseiter und auch beim Fußballverein läuft es für den sonst so erfolgreichen Stürmer nicht rund. Dann ist da noch der Neuankömmling Tariq (Sobhi Awad), der aus Syrien geflüchtet ist und ihm auf dem Platz und in der Klasse die Show stiehlt. Doch die Konkurrenten scheint offenbar etwas viel tiefer Liegendes zu verbinden: der Verlust der Heimat. Ein universales Gefühl, das die Regisseurin Sarah Winkenstette („Schloss Einstein“) versucht hat, in einen so humorvollen wie abenteuerlustigen Film für Kinder und Jugendliche zu übertragen.

“Zu weit weg“ wurde auf Filmfestivals ausgezeichnet

Wegen eines Braunkohletagebaus muss der junge Ben sein Heimatdorf verlassen. Foto: Weydemann Bros.

Obwohl „Zu weit weg“ 2019 schon auf mehreren internationalen und nationalen Filmfestivals gezeigt wurde und bereits einige Preise einheimsen konnte, hat Jana Thelen den Film mit ihren Szenen noch nicht gesehen. Dabei hat sie eigentlich ja gerade das Filmegucken überhaupt erst vor die Kamera gebracht. Sie ist nämlich Mitglied der FBW Jugend-Filmjury, von der es mehrere in ganz Deutschland gibt, aber eine eben auch an der Lichtburg in Oberhausen beheimatet ist.

Oberhausen Offene Premiere in der Lichtburg Am Donnerstag, 12. März, beginnt um 16 Uhr die offene Premiere für „Zu weit weg“. Hauptdarsteller und Mitglieder des Filmteams werden vor Ort sein. Tickets für die Vorstellung kosten 5 bis 8 Euro und sind auf lichtburg-ob.de erhältlich. Der Film hat eine Laufzeit von 92 Minuten und ist ab 0 Jahren freigegeben. Die FBW-Jugendfilmjury (nicht die Oberhausener Vertreter) gab dem Film 3,5/5 Sternen und empfiehlt ihn erst für Kinder ab 11 Jahren.

Zehn Jungexperten von 10 bis 14 Jahren bewerten dabei aktuelle Filme vor ihrem Start nach strengen Kriterien und schauen sich vor allem die Produktionen an, die ihrer Altersklasse entsprechen. Da ärgert sich schon mal Janas Mutter beim Filmegucken mit ihrer Tochter, wenn sie kritischen Blickes sagt: „Ich weiß, wie das gedreht wurde.“ Denn als Juryexpertin, weiß sie etwa auch Bild- und Tongestaltung zu beurteilen. Fürs Filmebewerten lässt sich die Schülerin, die in Hattingen wohnt, an Samstagen extra nach Oberhausen fahren. Auch wieder am kommenden Donnerstag, wenn in der Lichtburg die Filmpremiere mit den Hauptdarstellern und der Regisseurin steigt. „Darauf freue ich mich schon“, sagt Jana.