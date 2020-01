Oberhausen: Jecke Frauen mit Lust und Frust im Samba-Bus

Oberhausen. Achtung, liebe Närrinnen! Für den traditionsreichen Frauen-Karneval der Ruhrwerkstatt gibt es noch Tickets!

Der traditionsreiche Karneval der Ruhrwerkstatt steht in diesem Jahr unter südamerikanischen Vorzeichen: Die jecke Reise unter dem Motto „Mit Lust und Frust im Samba-Bus“ führt direkt nach Rio.

Unter neuer Leitung startet das Ensemble des Altweiberballs der Ruhrwerkstatt geradewegs in die Session 2020. Mit der aus Brasilien stammenden Regisseurin Mayra Capovilla steigen die Närrinnen in den Reisebus und machen sich auf den Weg an den Zuckerhut. In Rio de Janeiro wollen sie ihre ganz eigenen Ziele verfolgen, wie es heißt. Hier sollen sich ihre Träume erfüllen. Ob und wie sie am Ziel kommen, sei hier noch nicht verraten. Das Publikum darf sich allerdings auf eine turbulente jecke Tour freuen, die sicherlich so manche unterhaltsame Überraschung parat hat.

Bunt, komisch und absurd

Bunte, komische und absurde Situationen prägen den Weg der Frauen nach Rio. Dabei wird auch noch reichlich gesungen, getanzt und gelacht, wie es vielversprechend heißt.

Durch das Programm führt – wie in jedem Jahr – Anja Balzer. Und nach der Vorstellung gibt es wieder reichlich Gelegenheit zum Tanzen mit „Pattex“ Patricia Lürmann.

Die Pforten des Ebertbades öffnen am Donnerstag, 20. Februar, und am Freitag, 21. Februar, jeweils um 18.30 Uhr; das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Der Freitag ist bereits ausverkauft, aber für die Vorstellung am Altweiberdonnerstag sind noch Karten im Ebertbad erhältlich.