Oberhausen: Karnevalszug nachholen? Stadtprinz wird deutlich

Oberhausen. Gibt es noch Chancen auf einen Karnevalszug in Oberhausen außerhalb der Session? Der scheidende Stadtprinz Dirk I. hat dazu eine klare Meinung.

Der durch stürmisches Wetter ausgefallene Karnevalszug am Tulpensonntag in der Innenstadt von Oberhausen hat bei den Karnevalsvereinen für prall gefüllte Kamelle-Reserven geführt. Düsseldorf hatte seinen ausgefallenen Umzug vor vier Jahren außerhalb der Session nachgeholt. Doch in Oberhausen geben sich die Karnevalisten gegenüber dieser Variante skeptisch.

Stadtprinz Dirk I. (Loege) hat sich bei der traditionellen Schlüsselrückgabe im Rathaus deutlich zu einem späteren Karnevalszug geäußert. „Der Karneval endet am Aschermittwoch. Sobald wir entmachtet sind, endet für uns auch die Prinzenzeit. An einem späteren Karnevalszug würden wir als Prinzenteam nicht mehr teilnehmen“, sagt der scheidende Regent gegenüber unserer Redaktion.

Schwierige Planung spricht gegen Karnevalszug

Nicht nur der Stadtprinz hat zu einem Nachholtermin eine deutlich Meinung. Auch der Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval hält einen Frühjahrszug für wenig sinnvoll. „Das hat auch logistische Gründe. Für einen solchen Zug müssten ganz neue Sicherheits- und Wegekonzepte erstellt werden. Außerdem gibt es in Oberhausen einen dichten Kalender mit vielen Veranstaltungen. Diese sollten nicht kollidieren“, sagt Präsident Ludger Decker.

Da fliegt die Kamelle – wie hier beim Pöstertreck in Alstaden. Doch durch den abgesagten Karnevalszug in Oberhausen haben viele Vereine noch Wurfmaterial übrig. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Über einen möglichen Nachholtermin wird trotzdem noch gesprochen. Bei der nächsten Delegierten-Versammlung, quasi das Karnevalsparlament mit Abordnungen jeder Gesellschaft, soll das Thema auf der Tagesordnung stehen. Nur eine breite Mehrheit der Karnevalsvereine könnte einem Nachholtermin neue Schubkraft geben. Bisher gibt es aber keine Tendenzen, dass es in der närrischen Szene genügend Befürworter gibt. Das Thema dürfte damit vom Tisch sein.

Vereine spenden Kamelle an soziale Einrichtungen

Bei der übrig gebliebenen Kamelle wird geprüft, welches Ablaufdatum sie besitzt. Süßigkeiten, die noch bis weit ins kommende Jahr haltbar sind, können weiter verwendet werden. Den überwiegenden Teil des Wurfmaterials verschenken die Karnevalsgesellschaften aber wohl an karitative Einrichtungen. Einen großen Teil der Kamelle zahlen die Narren übrigens aus eigener Tasche – häufig stammen weniger als ein Drittel der Kamelle der Vereine aus Spenden.

Oberhausen Tollitäten mit fast 300 Terminen Die Karnevalsprinzen kehren in Oberhausen ins bürgerliche Leben zurück. Stadtprinz Dirk I. (Loege) absolvierte rund 300 Termine innerhalb der Session. Neben dem Stadtprinzen gab auch das Kinderprinzenpaar Kai II. und Talina I. den (kleineren) Stadtschlüssel zurück. Für Prinz Chris I. (Höppner) aus dem Dreigestirn der Karnevalsgemeinschaft „Dampf drauf“ endet ebenfalls am Aschermittwoch die Regentenzeit.

Die Verdienste der Narren für das gesellschaftliche Leben hob Oberbürgermeister Daniel Schranz bei der Schlüsselrückgabe hervor. „Stadtprinz, Dreigestirn und Kinderprinzenpaar haben das Brauchtum in unserer Stadt bestens vertreten, vor allem bei den wichtigen Auftritten in den sozialen Einrichtungen.“

Die rechtsextrem motivierten Anschläge von Hanau und die mehr als 50 Verletzten beim Karnevalszug in Hessen durch eine Amokfahrt berührten die Oberhausener Karnevalisten – und machten betroffen. Der Opfer und Verletzten wurde gedacht. Eine offene Gesellschaft und einen Karneval, bei dem das Gemeinschaftliche gepflegt wird, dürfe man sich nicht kaputt machen lassen. Schranz: „Das sind Anschläge auf uns alle – und wie wir leben.“