Oberhausen kassiert fast fünf Millionen Euro von Rasern

Die Stadt Oberhausen hat im vergangenen Jahr knapp fünf Millionen Euro von gesetzeswidrigen Autofahrern kassiert. Damit wurde nach Angaben der Stadt das geplante Haushaltsziel von 4,85 Millionen Euro für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten größtenteils durch Raser und Rotlichtsünder erreicht. Die genauen Gesamteinnahmen mit Bußgeldern für 2019 müssen die Fachleute des Rathauses noch ermitteln. Auch die Strafen von Falschparkern fehlen noch.

Die neuen stationären und mobilen Blitzeranlagen zeigen damit Wirkung. Mehr als 65.000 Mal ertappten die Blitzer Kraftfahrer beim zu schnellen Fahren. Darunter befinden sich allein 4229 Fahrzeuge, die bei Rot über die Ampel gerast sind – so oft lösten allein die beiden neuen Rotlichtblitzer an der Hallenbadkreuzung in Sterkrade aus.

Im Jahr 2019 wurden von der Stadt fast 63.700 Verfahren (2018: rund 49.300) wegen Geschwindigkeits- und Rotlichtüberschreitungen eingeleitet und 41.600 (2018: 37.650) Bußgeldbescheide erteilt (Falschparker eingerechnet) – ein Zuwachs von 22,5 Prozent bei den Verfahren und 10,5 Prozent bei den Bescheiden. Bereits im Vorjahr waren die Zahlen deutlich angestiegen.

Stadt Oberhausen baut ihr Blitzer-Kontingent aus

Info Stadt bearbeitet über 15.000 Anzeigen der Polizei Zuletzt hatte der Oberhausener Rat im Herbst 2019 den Weg für die Anschaffung eines zweiten semi-stationären Blitzers freigemacht – Kosten: 165.000 Euro. Außerdem wird der erste Radarwagen für 55.000 Euro mit einer weiteren Kamera aufgerüstet. Zusätzlich zu den Verkehrsüberwachungen der Stadt misst auch die Polizei zu schnelle Kraftfahrer – sowohl mit mobilen Blitzanlagen als auch mit Lasergeräten. Die polizeilichen Messdaten landen bei der städtischen Bußgeldstelle, die dann Verfahren einleitet. 2019 bearbeitete die Stadt 15.077 Anzeigen der Polizei. Nach Angaben der Stadt ist die Zahl der erlassenen Bußgeldbescheide prozentual geringer als die der eingeleiteten Verfahren, weil relativ viele Verwarnungsverfahren unter anderem wegen der fristgerechten Zahlung des Verwarngeldes abgeschlossen werden können.

Seit 2013 hat Oberhausen immer wieder neue Blitzer gekauft, um verstärkt gegen Raser vorzugehen. Elf Blitzer gehören mittlerweile der Stadt. Dazu zählen sechs stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, zwei kombinierte Rotlicht- und Tempoblitzer sowie zwei mobile Messsysteme, mit denen jeweils nur ein Pkw erfasst werden kann, und ein „semi-stationäres“ Messsystem (grauer Kasten auf Rädern). Dessen Einsatz ist überall dort möglich, wo die Stadt gerade Bedarf sieht.

Die beiden kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen wurden erst Ende 2018 an der Kreuzung Teutoburger/Dorstener Straße direkt am Hallenbad in Sterkrade installiert, weil die Unfallkommission von Polizei und Stadt die Kreuzung als Unfallschwerpunkt eingeordnet hatte.

Rotlichtverstöße können Fahrverbot zur Folge haben

Seit einem Jahr sind die stationären Blitzer dort scharf. Autofahrern dürften besonders die Rotlichtverstöße wehtun: War die Ampel bereits länger als eine Sekunde Rot, drohen ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Ein weiterer stationärer Blitzer kommt seit April 2019 zum Einsatz: Auf der Konrad-Adenauer-Allee kontrolliert die Messanlage in Fahrtrichtung Nord mittels Lasertechnik die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in der noch jungen Tempo-40-Zone. Nach Beobachtung der Stadt hat die deutliche und bei Autofahrern stark umstrittene Reduzierung des Tempos von 60 auf 40 an dieser Stelle durchaus Erfolg: Die Unfallzahlen seien zurückgegangen.

Bürger beschweren sich 50 Mal am Tag über Falschparker

Auffällig sind auch die Fallzahlen bei den Parksündern. Insgesamt seien allein über 77.000 Verwarnungen im letzten Jahr von Mitarbeitern des Ordnungsamtes ausgestellt worden. Doch wie hoch die genauen Einnahmen mit Falschparkern sind, kann die Stadt jetzt noch nicht nennen.

Nach Angaben der Stadt sind beim Ordnungsamt zurzeit 36 Mitarbeiter im Außendienst mit Aufgaben der Verkehrsüberwachung betraut. Dazu zählen allein zwölf Politessen, die Knöllchen schreiben. Zudem reagieren Anwohner immer sensibler: 50 telefonische Hinweise gehen am Tag beim Bürgerservice ein, um widerrechtlich parkende Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet zu melden.

Das macht der Stadtverwaltung viel Arbeit: Aufgrund der steigenden Regelverstöße im städtischen Straßenverkehr wird das Personal des Ordnungsamtes deshalb auf Beschluss des Rates um fünf neue Stellen aufgestockt.