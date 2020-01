Oberhausen. Eine Frau hilft in Oberhausen einem Kind nach einem Unfall. Nun wird sie von der Polizei gesucht. Sie ist eine wichtige Zeugin.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Kind angefahren, Polizei sucht wichtige Zeugin

Eine derzeit noch unbekannte Frau hat sich in Oberhausen um ein Kind gekümmert, das von einen Auto angefahren wurde. Nun wird sie von der Polizei gesucht – als wichtige Zeugin.

Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag, 14. Januar. Gegen 13.40 Uhr wollte das zehnjährige Mädchen die Bottroper Straße in Osterfeld überqueren. Die Fußgängerampel zeigte Grün. Dennoch wurde das Kind angefahren – von einem Auto, das zuvor von der Gildenstraße nach rechts in die Bottroper Straße eingebogen war. Bei der Kollision wurde das Mädchen leicht verletzt.

Die gesuchte Frau hatte noch vor dem Kind die Straße überquert und kümmerte sich nach dem Unfall um die Zehnjährige. Die Polizei bittet: „Wenn Sie die Zeugin sind oder die Identität der Frau kennen, dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat.“ Kontakt: 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de