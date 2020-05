Oberhausen: Klassen fünf bis neun sind zurück an Realschulen

Die nächste Stufe der Schulöffnungen nach der Corona-Zwangspause ist am Montag erreicht worden: Ab dem 11. Mai sollten Oberstufen-Schüler, die im nächsten Jahr Abi machen, wieder in den Präsenzunterricht an Gymnasien und Gesamtschulen dürfen, die Klassen eins bis drei an den Grundschulen sowie die Jahrgänge fünf bis neun an den drei Realschulen in Oberhausen.

Die Schüler können aber nur tageweise in die Schulen und unter Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften. An der Anne-Frank-Realschule in der Innenstadt starteten am Montag die Achtklässler, sie kommen jetzt immer montags von 11 bis 13.35 Uhr, dienstags dann die Neunten usw. bis zu den fünften Klassen jeweils freitags. Das Stundenraster gilt vorläufig bis zum 20. Mai, dann werden die Zehntklässler, die bereits wieder seit 23. April in der Schule sind (so wie Abiturienten an Gymnasien und Gesamtschulen) ihre Prüfungen abgelegt haben und der Präsenz-Unterrichtsplan noch einmal umgestellt.

Nur in der eigenen Lerngruppe bewegen

Das Lernen in Gemeinschaft vor Ort verlangt Disziplin, so Schulleiterin Ursula Niemann. „Nur wenn sich alle an die Regeln halten, ist der Unterricht in den Lerngruppen möglich.“ Schüler, die sich nicht an den Vorgaben halten, müsse sie vom Präsenzunterricht ausschließen, erklärt die Schulleiterin, „sonst gefährdet dieses Verhalten die anderen“. Zu den Vorgaben gehört zum Beispiel, dass sich die Schüler nur innerhalb der eingeteilten Lerngruppen mit je 15 Personen – jede Klasse wurde halbiert – bewegen dürfen im Gebäude und auf dem Schulhof.

Handy darf mit in die Schule

Auf der Internetseite der Schule können sich die Schüler darüber informieren, wo ihr Aufstellplatz auf dem Schulhof ist, von dem der Lehrer sie abholt, und zu welchen Klassenzimmern sie gehen müssen. So oder ähnlich arbeiten auch die anderen beiden Realschulen in Oberhausen sowie die weiteren Sek.-I- und Grundschulen. Positiver Nebeneffekt, über den sich ihre Lehrerkollegen freuen, berichtet Ursula Niemann: Endlich könne in kleinen Lerngruppen gearbeitet werden. An den restlichen Tagen steht weiter Lernen auf Distanz auf dem Tagesplan der Schüler.

Um das weiter zu organisieren, sollen die Anne-Frank-Realschüler in diesen Tagen ihr Smartphone mit in die Schule bringen. Und das, obwohl sonst strengstes Handyverbot an der Schule gilt. Denn die Aufgaben für zu Hause und für den Online-Unterricht werden per I-Serv zur Verfügung gestellt. Ob damit alle umgehen können und alle Schüler den Zugang haben, soll vor Ort überprüft werden, deshalb die Handy-Erlaubnis.

Die digitale Arbeits- und Kommunikationsplattform I-Serv war übrigens im vergangenen Jahr noch Zukunftsmusik für die Oberhausener Schulen, die seit Jahren auf eine Software gewartet haben, um Termine zu verwalten, Aufgaben online zu stellen oder digitale Klassenbücher und Stundenpläne zu führen. Hier hat Corona für eine Beschleunigung gesorgt.