Oberhausen: Kontaktsperre bringt Schwangere an ihre Grenzen

Für Betriebe gleicht die Corona-Pandemie einem Drahtseilakt. Das gilt auch für die Hebammen- und Kursus-Praxis „Glücksmomente“ in Oberhausen. Das Team versucht derzeit, sich mit Online-Kursen durch die Krise zu bringen – und erfährt dabei: Vor allem Hochschwangere und Kinder bringt die Kontaktsperre an ihre Grenzen.

Janina Dreyer hat die Praxis an der Bahnstraße 240 erst im September 2018 eröffnet. Mit sechs Kolleginnen plus auswärtigen Dozenten bietet sie dort normalerweise ein umfangreiches Seminarprogramm an. „Von der Schwangerschaft bis zum Tod.“ Spiel- und Krabbelgruppen, Sportkurse, Gesprächskreise für Mütter, Trauerbegleitung – vom Erfolg war das Team selbst überrascht. Allein Janine Dreyer leitet wöchentlich 26 Kurse mit bis zu 15 Teilnehmerinnen. Vorbei.

Oberhausen Rat und Hilfe für Familien Die Hebammen- und Kursus-Praxis „Glücksmomente“ bietet in Holten normalerweise Kurse für Familien, Kinder und Erwachsene an. Dazu gehören Beratung, Coaching und Workshops sowie Gruppenkurse, aber auch Einzelgespräche rund um Schwangerschaft, Geburt und die Zeit mit Baby und Kind aller Altersgruppen. Da die Praxis wegen der Kontaktsperre schließen musste, finden einige Kurse nun online statt. Kontakt und weitere Info gibt es unter: https://www.gluecksmomente-holten.de/alternativ-programm.

Der Betrieb schloss am 16. März seine Türen. „Die Kontaktsperre aufgrund der Coronavirus-Pandemie ließ uns keine andere Wahl.“ Um Schwangere, junge Mütter und Kinder in dieser Situation nicht alleine zu lassen, aber natürlich auch, um wenigstens etwas Geld in die Kasse zu bekommen, bietet auch Janina Dreyer nun Online-Kurse an. Drei Sportkurse laufen bereits.

Die Angst vor der Entbindung während der Coronakrise ist groß

Dazu kommt der kostenlose und für alle Interessierten offene „Mama-Talk“ am Donnerstag (20 Uhr) und Freitag (12.15 Uhr). Vor allem dabei erfuhr Dreyer: „Für schwangere Frauen kurz vor der Entbindung bedeutet diese Zeit ein Höchstmaß an Stress.“ Die Angst sei groß. „Die Väter dürfen in vielen Krankenhäusern nicht mehr mit zur Entbindung kommen und auch nach der Geburt ist die Besuchszeit oft auf eine Stunde pro Tag begrenzt.“ In einigen Kreißsälen dürften die Frauen nur noch mit Mundschutz entbinden.

Janina Dreyer aus Oberhausen macht die Übungen auf dem Wobbel-Brett nun in ihrem Wohnzimmer vor, damit ihre Online-Kursteilnehmerinnen sie nachmachen können. Die Turngeräte hat sie zuvor kostenlos ausgeliehen. Die Praxis musste wegen der Coronakrise geschlossen werden. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Mein Gott, ich habe selbst drei Kinder auf die Welt gebracht, dieses Ding vor dem Mund hätte mich irre gemacht!“, ärgert sich Dreyer. Der Gedanke an das eigentlich so freudige Ereignis lasse bei vielen aktuell die Tränen fließen. „Ich mache mir Sorgen, dass die ein oder andere jetzt psychisch in ein Loch fällt und rate, wenn gesundheitlich nichts dagegen spricht, jetzt oft zur Hausgeburt .“ Immerhin: Die kleine Online-Sprechstunde sei für viele ein Rettungsanker geworden. „Weil sich die Frauen hier zumindest ein wenig Luft machen können.“

Eine harte Zeit aber auch für Kinder

Hart sei diese Zeit aber auch für die Kinder. „Meine älteste Tochter ist neun Jahre alt, sie vermisst ihre Freundinnen und ihre Schule sehr.“ Der Sport fehle ihr und das Mädchen leide darunter, nun die Grundschule wohl ohne Abschlussfeier verlassen zu müssen. Sie weine oft. Genauso wie viele andere Kinder, die Dreyer über ihre Praxis kennengelernt hat. Um ihnen und den eigenen Kindern ein wenig die Zeit zu vertreiben, hat sie mit allen gemeinsam per Online-Chat Eier für Ostern gefärbt, Hampelmänner gebastelt oder ihnen einfach nur zugehört.

Janina Dreyer hofft, dass die Kontaktsperre bald aufgehoben werden kann. „Oder, dass es zumindest ein paar Erleichterungen gibt.“ Bis dahin macht sie eben online weiter, genauso wie ihre Kolleginnen.

Die aktuellen Coronavirus-Zahlen sind auf unserer interaktiven Karte zu finden, alle aktuellen Entwicklungen zur Pandemie finden Sie in unserem Newsblog.