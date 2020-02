Oberhausen: Linke Liste kritisiert Umbenennung der Antifa-AG

Oberhausen. Die Antifa-AG des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums hat sich umbenannt um Verwechslungen auszuschließen. Die Linken in Oberhausen sehen das kritisch.

Weil sie nicht mit der außerschulischen Antifa verwechselt werden wollen und ihr Themenspektrum breiter aufgestellt haben, hat sich die Antifa-AG des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Oberhausen umbenannt. Als „AG Demokratie aktiv“ wollen Schüler und Lehrer verstärkt das Thema Demokratie, Menschenrechte und Grundgesetz in den Fokus stellen und nicht mehr so sehr die antifaschistische Arbeit.

Aufklärungsarbeit gegen Rechts

Die Linke Liste im Rat der Stadt Oberhausen ist damit nicht einverstanden. Die Ratspolitiker sehen die Notwendigkeit für diesen Schritt nicht: „Antifaschistisches Engagement ist immer ein aktives Eintreten für Demokratie. Doch mit der Umbenennung geht der Fokus auf die Aufklärungsarbeit gegen Rechts zumindest im Namen verloren“, sagt Yusuf Karacelik, Vorsitzender der Linken-Fraktion.

Auseinandersetzung mit alten und neuen Nazis

Dabei sei gerade jetzt antifaschistisches Engagement notwendig. Das Bertha-von-Suttner-Gymnasium könne auf eine 40-jährige Geschichte der AG zurückblicken, in der sich Schülerinnen und Schüler mit den Verbrechen des Nazifaschismus auseinandersetzen konnten. Karacelik: „Die Auseinandersetzung mit alten und neuen Nazis ist leider traurig aktuell.“ Deshalb möchten die Ratspolitiker mit den Aktiven der Schul-AG ins Gespräch kommen und Kontakt aufnehmen.