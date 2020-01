Oberhausen: Liricher Lichterfest 2020 – das gibt’s zu sehen

Bei der Karnevalsgesellschaft „Echte Fründe“ müsste eigentlich der Brautstrauß im Akkord kreisen – schließlich tanzt der rührige Verein in diesem Jahr auf mehreren Hochzeiten. Mit Stadtprinz Dirk I. (Loege) schicken die Liricher den höchsten Repräsentanten des Oberhausener Karnevals ins Rennen, stellen mit Kai II. und Talina I. das Kinderprinzenpaar – und sind am Freitag, 31. Januar, die Gastgeber für ein strahlendes Fest.

Denn selbst Bürger, die um närrisches Treiben normalerweise einen weiten Bogen machen, dürften hellhörig werden. Das Liricher Lichterfest lockt ab 17 Uhr bei seiner 15. Ausgabe an den Heinrich-Jochem-Platz rund um die Kirche St. Katharina.

Stadtteilfest stand vor drei Jahren noch auf der Kippe

Dass dieses Fest überhaupt schon in solch ein stolzes Alter gekommen ist, kann man der munteren Jeckengemeinschaft hoch anrechnen. Schließlich stand das Stadtteilfest vor drei Jahren bereits vor dem Aus. Die Interessengemeinschaft Lirich (IGL) sah sich finanziell und personell nicht mehr in der Lage, das mehrstündige Treffen weiter fortzuführen. Die Lichter drohten zu erlöschen.

Die Narren nahmen sich der Sache an – mit Erfolg. Weitere tatkräftige Unterstützung wie Stadt Oberhausen, Wirtschaftsbetriebe Oberhausen, Energieversorgung Oberhausen, Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage und SPD nennen die „Fründe“ namentlich. Und auch auf der Showbühne lassen sich weitere Vereine blicken.

Liricher Lichterfest bietet Programm an fünf Spielorten

So ist das Liricher Lichterfest in gleich fünf Spielorte unterteilt. Am meisten los ist auf der Außenbühne an der Bonmannstraße. Dort wird natürlich auch der Liricher Karnevalsprinz kurz nach dem Start um 17 Uhr das Publikum begrüßen. Musikalisch sorgen Schlagersänger Peter Reichinger („Der Himmel weint“) um 17.40 Uhr, die Kapelle Ruhrpottguggies um 18.40 Uhr und Sängerin Sabrina Torkel („Hundert Prozent“) um 19.40 Uhr für Wohlklang in den Ohren.

Nebenan in der Parkanlage steht ein Kinderkarussell und es gibt eine kleine gastronomische Meile zum Schlemmen und Stärken. Schließlich können sich Besucher des Lichterfestes an der Platzanlage von Arminia Lirich an einem XXL-Kicker auch sportlich betätigen.

Liricher zünden ein Feuerwerk – und starten eine Show

Oberhausen Karnevalisten sorgen für Programm Das Liricher Lichterfest zeigt sich am Freitag, 31. Januar, zwischen 17 und 21 Uhr am Heinrich-Jochem-Platz hellwach. Die Karnevalsgesellschaft „Echte Fründe“ fungiert als Veranstalter – holt aber neben Stadtprinz und Kinderprinzenpaar weitere närrische Programmpunkte mit an Bord. Die Tanzgarde der Liricher Karnevalsgesellschaft „Die Müllschlucker“ ist ebenfalls dabei wie das Dreigestirn der Karnevalsgemeinschaft „Dampf drauf“ mit Prinz Chris I. (Höppner) und Gefolge.

Wer in Konzert-Laune ist, dem sei ein Besuch in der Kirche St. Katharina empfohlen. Hier werden die „Gospel Voices“ ab 19 Uhr einen Auszug aus ihrem musischen Können anstimmen. Auch die Unterkirche wird während des Lichterfestes bespielt – hier öffnet zu den Festzeiten ein Kreativmarkt zum Stöbern.

Natürlich strahlt auch jede Menge Feuer. Eine grelle Show startet um 19.05 Uhr auf der Hauptbühne. Wer das Höhenfeuerwerk bestaunen möchte, der sollte sich spätestens um 20.30 Uhr auf dem Festgelände einfinden. Und noch ein Heimspiel gibt es: DJ Klaus Celesnik sorgt für den guten Ton!