Oberhausen: Mottek spielen Geheimkonzert für Balkon-Bewohner

Die Decke kann einem schon auf den Kopf fallen. Die Corona-Krise hat viele Oberhausener an ihre Wohnungen gefesselt. Konzerte in dichten Hallen sind nicht möglich – immerhin bleibt das Sonnenbad auf dem Balkon, wenn man denn einen hat und das Wetter mitspielt.

„Wie wäre es aber mit Live-Musik, für die man die eigene Wohnung nicht verlassen muss?“ Das dachte sich der Oberhausener Christopher Herbrich. Die Idee: Eine Musikgruppe musiziert im Innenhof der Siedlung und die Bewohner hören auf ihren Balkonen getrennt voneinander zu. Ohne große Ankündigung, sondern als schallende Überraschung.

Mehrere Generationen rocken mit

Genau solche Projekte fördert und startet momentan die Vivawest-Stiftung. Und da die Siedlung in Alsfeld von dem passenden Wohnungsanbieter unterhalten wird, zögerte Herbrich nicht lange. „Solche Balkon-Konzerte gab es schon in anderen Städten wie Dortmund – und sie sind dort gut angekommen. Darum wollte ich damit die Nachbarschaft überraschen.“

Das Publikum von Mottekt hörte zu: auf Balkonen oder sitzend auf Klappstühlen zwischen Autos. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Natürlich muss bei einem Spontan-Konzert die Musik stimmen. Herbrich dachte sofort an die Oberhausener Cover-Band Mottek. Die Gruppe für Rock und Pop besitzt in der Stadt einen Namen. Sie spielte bereits in China, engagierte sich für Hilfsprojekte und sammelte Spenden für Waisenkinder. „Vor allem aber haben Mottek ein musikalisches Repertoire, das mehrere Altersklassen anspricht“, sagt Christopher Herbrich. „Denn in der Siedlung leben mehrere Generationen zusammen.“

Cover-Band verwandelt sich in ein Duo

Gesagt, getan! Auf dem Innenhof der Siedlung bauten die Initiatoren am Sonntagnachmittag heimlich ihre Boxen auf. Strom gab es durch das Küchenfenster einer Wohnung. Höchstes Gebot natürlich auch hier: Abstand halten! „Darum haben Mottek auch in einer stark reduzierter Formation gespielt – nämlich zu zweit!“ Sven Möhle und Florian Heigenhauser gaben für die Alsfelder letztlich das Überraschungsduo.

Oberhausen Weitere Balkon-Konzerte könnten folgen Ähnliche Konzerte haben bereits in Quartieren in Dortmund stattgefunden. Weitere Balkon-Konzerte sind in anderen Siedlungen von Vivawest geplant, schreibt das Unternehmen. Für die Organisation der Balkon-Konzerte stimmen sich in der Regel die lokalen Initiatoren mit Vivawest und deren Stiftung ab.

Und das fand tatsächlich Zustimmung. „Die Leute sind auf ihren Balkon wunderbar mitgegangen. Viele haben geklatscht und jeder für sich getanzt.“ Für Großmütter und Großväter gab es Songs aus den 1960er-Jahren. Doch auch „I would walk 500 miles“ von The Proclaimers, „Westerland“ von den Ärzten und „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang schallten über den Hof. Nach einer Stunde war alles wieder vorbei.

Dass die kurze Klang-Überraschung der Nachbarschaft im grauen Corona-Alltag gefallen hat, freut Christopher Herbrich. „Am nächsten Tag habe ich eine Tafel Schokolade als Dankeschön in meinem Briefkasten gefunden – das war sehr rührend.“