Oberhausen: Mutmaßliche Terror-Helferin bald vor Gericht

Mit ihren drei kleinen Kindern soll die Oberhausenerin Carla S. im Herbst 2015 nach Syrien gezogen sein, um die Terrormiliz „Islamischer Staat“ zu unterstützen. Sie soll ihre Kinder in Lebensgefahr gebracht haben, ihren damals sechs Jahre alten Sohn in ein Ausbildungslager für Kindersoldaten gesteckt und ihn der „Religionspolizei“ verraten haben, als das Kind die Ideologie des IS hinterfragte. Die Islamisten sollen den Jungen daraufhin „gezüchtigt“ haben, wie es in der Anklageschrift gegen die 32-Jährige steht. Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf beginnt im März der Prozess.

Elf Verhandlungstermine sind bislang anberaumt. Eröffnet wird das Verfahren am 6. März 2020. Im Falle einer Verurteilung droht Carla S. eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Die schwerwiegendsten Vorwürfe sind die Entziehung eines Minderjährigen mit Todesfolge sowie das Kriegsverbrechen gegen Personen, für beide Straftaten sieht das Gesetz jeweils eine Freiheitsstrafe von drei bis zu fünfzehn Jahren vor. Das teilt das Oberlandesgericht in einer Presseerklärung mit.

Sohn bei Raketenangriff getötet

Die vom Bürgerkrieg zerstörte syrische Stadt Raqqa. Hier soll Carla S. mit ihren Kindern gelebt haben. Foto: Gabriel Chaim / dpa

Carla S. soll ohne die Einwilligung des Kindsvaters die drei Kinder mit nach Syrien genommen haben. Mit dramatischen Folgen: Als der IS militärisch immer weiter unter Druck geriet und immer mehr Bomben auf das Gebiet des vom IS ausgerufenen Kalifats fielen, soll nach Erkenntnissen der Behörden ein Sohn von Carla S. bei einem Raketenangriff getötet worden sein.

Die Generalbundesanwaltschaf wirft der heute 32 Jahre alten Carla S. weitere Taten vor. Sie soll Mitglied einer IS-Frauenkampftruppe gewesen sein. Sie soll andere IS-Frauen zum Schießtraining gefahren und auch selbst gelernt haben, mit einem Sturmgewehr umzugehen. Sie soll eine Handgranate besessen haben – wohl um sich, ihre Kinder und möglichst viele „Feinde“ bei einem gegnerischen Angriff zu töten. Um die Kinder auf das extremistische Gedankengut der Terroristen einzuschwören, soll sie ihre Kinder mit zu einer öffentlichen Hinrichtung genommen haben.

Als Teenagerin zum Islam konvertiert

Carla S. sitzt derzeit in einem NRW-Gefängnis in U-Haft. Ihre Familie darf sie regelmäßig sehen, abgetrennt durch eine Sicherheitsscheibe und unter Aufsicht des Staatsschutzes. So berichtete es die Mutter von Carla S. in einem persönlichen Gespräch mit dieser Redaktion vor einigen Tagen. Carla S. gehe es nicht gut, sie weine viel und bereue, was sie getan hat. Carla S. konvertierte als Teenagerin vom Christentum zum Islam, trug zunächst Kopftuch, später dann eine den ganzen Körper verschleiernde Burka. Den muslimischen Glauben hat sie nach Angaben der Mutter behalten. Doch Burka und sogar das Kopftuch habe sie mittlerweile abgelegt. Carla S., so mutmaßt die Mutter, sei durch vermeintliche Freunde radikalisiert worden.