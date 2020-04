Oberhausen: Noch eine hohe Spende nach Diebstahl in Kirche

Die Spendenbereitschaft in der Christuskirchengemeinde in Alt-Oberhausen ist offenbar riesig, wenn es darum geht, die evangelische Gemeinde konkret zu unterstützen. Eine weitere anonyme Spende zeigt das.

Zur Vorgeschichte: In der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 2020 entwendeten unbekannte Einbrecher nachts die Taufschale aus der evangelischen Kirche an der Nohlstraße. Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin und Küsterin Brigitte Rösner schalteten umgehend die Polizei ein, die vor Ort den Tatort unter die Lupe nahm und Spuren sicherte. Die Täter konnten allerdings bislang nicht gefunden werden; die Taufschale aus dem Jahr 1959 blieb verschwunden.

Und dann folgte eine erste Überraschung beim Blick in den Gemeindebriefkasten. Da lag plötzlich ein Umschlag drin mit 1700 Euro in bar – eine anonyme Spende, um die Herstellung einer neuen Taufschale zu finanzieren, die ja exakt in den Taufstein der Christuskirche passen muss. Ein Fachmann der Metallbearbeitung wurde entsprechend beauftragt, um eine neue Taufschale aus Messing anzufertigen.

Nun folgte Überraschung Nr. 2

Und nun folgte einige Wochen später – unglaublicherweise – Überraschung Nr. 2: „Uns hat eine weitere anonyme Spende für unsere Taufschale freudig überrascht, diesmal in Höhe von 2000 Euro!“, berichtet Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin – selbst immer noch darüber staunend – in einer E-Mail an die Redaktion. „Es wäre schön, wenn unser herzlicher Dank in der Berichterstattung berücksichtigt werden könnte, bitte aber auch mit dem Hinweis, dass unsere neue Taufschale jetzt gut finanziert ist.“ Das wollen wir an dieser Stelle also gerne tun.

Das Gemeindeteam von der Nohlstraße hat dazu noch einen weiteren Hinweis parat. „Über Spenden für andere gemeindliche Zwecke, zum Beispiel die Kirchensanierung, freuen wir uns natürlich auch sehr.“