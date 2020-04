Oberhausen Olé bis Fronleichnamskirmes: folgen neue Termine?

Oberhausen droht ein Totalausfall der großen Freiluft-Saison. Mindestens bis zum 31. August müssen alle Großveranstaltungen ruhen. Die Maßnahmen um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen betreffen massiv die hiesige Festival-Landschaft. Denn: Die drei zuschauerstärksten Oberhausener Musik-Veranstaltungen fallen in die Verbotszone für große Sausen. Auch die Sterkrader Fronleichnamskirmes ist betroffen.

Können also spätere Ausweichtermine zumindest einen Teil der Festivals retten? Die Veranstalter sind darum in den kommenden Wochen stark beschäftigt. Schon am 6. Juni sollte ursprünglich „Oberhausen Olé“ auf dem Freigelände der König-Pilsener-Arena neben dem Centro Oberhausen starten. Das Schlagerfestival lockt normalerweise 30.000 Fans an und hatte Michael Wendler, Mia Julia und Mickie Krause gebucht. Doch daraus wird nun nichts.

Oberhausen Olé: „Saison so gut wie erledigt“

„Die Olé-Saison hat sich so gut wie erledigt“, sagt Festival-Erfinder Markus Krampe gegenüber unserer Redaktion ungeschminkt. „Wir versuchen momentan ‚Schalke Olé‘ zu retten. Das Festival soll am 10. Oktober in der Arena auf Schalke starten.“

Einen Ausweichtermin für den großen Feten-Auftakt in Oberhausen zu finden, schließt der Manager zwar nicht aus, aber das sei schwierig. „Die Termin-Kalender sind von den bereits verlegten Konzerten schon jetzt voll. Im kommenden Jahr haben wir noch die EM und Olympia. Und wir müssen mit den Künstlern sprechen. Das spielt alles eine Rolle.“ Veranstalter Krampe, der auch die Party „Die 90er-live“ auf Tour bringt, spricht für seine Konzert-Reihen von einem zweistelligen Millionenschaden.

Das Veranstaltungsverbot bis zum 31. August trifft auch die Karussell- und Budenbesitzer stark. Schausteller Ronny Schütze: „Die Katastrophe nimmt ihren Lauf.“ Er spricht offen von Ängsten um die wirtschaftliche Existenz, die ihn und seine Kollegen plagen. Die Sterkrader Fronleichnamskirmes stand aufgrund des zeitigen Termins am Juni-Anfang früh auf der Kippe. Zusammen mit der Cranger Kirmes in Herne und der Rheinkirmes in Düsseldorf fehlen den Schaustellern nun aber gleich drei große Schwergewichte. „Diese Kirmesplätze sorgen dafür, dass der normale Betrieb überhaupt laufen kann.“

Fronleichnamskirmes: Schausteller plagen Existenzängste

Die Schausteller wollen an einem eigenen Leitfaden arbeiten, um auf die Corona-Krise auf den Kirmesplätzen reagieren zu können. Der Wunsch nach einem Ausweichtermin im Herbst wurde schon an die Stadt Oberhausen herangetragen. Ordnungsdezernent Michael Jehn: „Wir sind in enger Abstimmung mit Vertretern der Schausteller und suchen gemeinsam mit ihnen nach einem Termin für das letzte Quartal in diesem Jahr.“

Anfang August sollte auch „Olgas Rock“ den Olga-Park in Osterfeld beschallen. Dass nun ein Verbot von Großveranstaltungen gilt, ist hier besonders ärgerlich, schließlich war es den Festival-Planern gelungen, Szene-Schwergewichte wie die kalifornische Punkrockband Lagwagon zu gewinnen. Wie es mit „Olgas Rock“ weitergeht, soll sich zeitnah entscheiden. „Wir werden das in der kommenden Woche kommunizieren“, sagt Volker Buchloh, Leiter des städtischen Kulturbüros.

Olgas Rock: Nachholtermin unwahrscheinlich

Dass die Olga-Rocker in diesem Jahr später starten, etwa in den September ausweichen, gilt in Szenekreisen aber als unwahrscheinlich. Bei „Olgas Rock“ treten traditionell Musik-Bands auf, die Festival-Sausen mit eigenen Tourneen verbinden. Nur dadurch sind für das Umsonst-und-Draußen-Festival namhafte Gruppen aus dem Ausland überhaupt finanzierbar.

Oberhausen Musik-Festivals mit 36.000 bis 17.500 Fans Großveranstaltungen müssen wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 31. August pausieren – womöglich länger. Damit liegen die zuschauerstärksten Veranstaltungen in Oberhausen auf Eis. „Ruhr in Love“ lockte im vergangenen Jahr 36.000 Fans in den Osterfelder Olga-Park. „Oberhausen Olé“ zählte 30.000 Fans hinter der König-Pilsener-Arena und bei Olgas Rock kamen immerhin 17.500 Fans am Olga-Gelände zusammen. Bei der Fronleichnamskirmes in Sterkrade rechnen die Veranstalter normalerweise an sechs Kirmestagen mit insgesamt einer Million Besucher.

Da der Auftrittsplan aber komplett durcheinander gewirbelt ist, wäre es sowieso sehr fraglich, ob die Musiker an einem neu gewählten Festivaltag überhaupt zur Verfügung stünden.

Die Macher des Elektro-Festivals „Ruhr in Love“ im Olga-Park in Osterfeld haben sich noch nicht zu einem möglichen Ausweichtermin geäußert. Auf den Wiesen und Freiflächen dürfte in diesem Jahr ein Stillleben geben.