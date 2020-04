Oberhausen: Person angegriffen – Täter ist auf der Flucht

Am Donnerstagmorgen, 16. April, ist es auf dem Markt am Eugen-zur-Nieden-Ring in Oberhausen eine Person attackiert worden. Der Angreifer ist flüchtig.

Zu einer Gewalttat ist es am Donnerstagmorgen, 16. April, auf dem Marktplatz am Eugen-zur-Nieden-Ring in Sterkrade gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist dabei eine Person verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Angreifer befinde sich derzeit noch auf der Flucht.

Die Kriminalpolizei geht von einem Raubdelikt aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details zur Tat wollte die Polizei am Donnerstag aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht bekanntgeben.