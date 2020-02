Oberhausen: Pfefferspray-Attacke in Geschäft, Zeugen gesucht

Oberhausen. Räuberischer Diebstahl in Oberhausen-Sterkrade: Die Polizei war schnell vor Ort, nachdem Zeugen dort mit Pfefferspray angegriffen worden waren.

Pfefferspray-Attacke in einem Geschäft in Oberhausen-Sterkrade – die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag (18. Februar) gegen 16.30 Uhr wurden in einem Geschäft am Sterkrader Tor zwei Männer von Zeugen beobachtet, als sie neben einem regularen Einkauf weitere Waren insgeheim in ihren privaten Taschen verstauten. An der Kasse flüchtete einer der beiden zunächst in Richtung Ausgang. Als er von einem Zeugen gestellt wurde, zog er ein Pfefferspray und sprühte dem Zeugen ins Gesicht, um sich den Weg mit Gewalt frei zu machen. Im Bereich der Tür besprühte der Flüchtende dann auch zwei Frauen (28 und 30 Jahre), die mit einem zweijährigen Jungen das Geschäft betraten. Auch das Kind wurde laut Polizei durch Pfefferspray verletzt.

Mehrere Oberhausener Polizeistreifen – uniformiert und in Zivil – waren schnell vor Ort und fahndeten intensiv im Bereich Sterkrade nach dem Geflüchteten. Der Mann wurde nicht mehr angetroffen. Die zweite Person packte die besagten Waren während des Vorfalls schließlich an der Kasse wieder aus und blieb im Geschäft. Es handelt sich laut Polizei um einen Mann (44) aus der Ukraine, der sich mit verschiedenen Papieren unterschiedlicher Nationalitäten und Personaldaten auswies. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die verletzten Personen wurden durch einen Rettungswagen versorgt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beschreibung des Flüchtigen: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, hellhäutig, dunkle kurze Haare, Mütze in schwarz mit „Ohren“, schwarz gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Person geben können, melden sich bitte beim KK 22 der Polizei Oberhausen unter 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de