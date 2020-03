Oberhausen: Polizei sucht flüchtigen Handtaschenräuber

Oberhausen. Opfer eines Handtaschenraubes ist eine Oberhausenerin geworden, als sie am Sonntagmittag auf der Knappenhalde mit ihrem Hund spazieren ging.

Einen Handtaschenraub mit einem flüchtigen Täter meldet die Polizei Oberhausen. Als eine 40-jährige Oberhausenerin am Sonntagmittag gegen 11.50 Uhr mit ihrem Hund im Bereich der Knappenhalde spazieren gegangen ist, kam ihr ein Mann entgegen. Nach Angaben der Polizei schlug der Unbekannte der Frau mit der Faust gegen die Schulter und entwendete ihre Handtasche. Danach flüchtete der Täter in Richtung Knappenstraße/Essener Straße.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß, blasse Haut, bekleidet mit schwarzer längerer Jacke mit Kapuze. Zeugen oder Personen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Oberhausen unter 0208-8260 oder per Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.