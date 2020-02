Oberhausen: Protest gegen „Fridays gegen Altersarmut“

Oberhausen. Das Antifaschistische Bündnis ruft zum Protest gegen „Fridays gegen Altersarmut“ auf. Diese Gruppe will am Samstag eine Mahnwache abhalten.

Das Antifaschistische Bündnis Oberhausen ruft zum Protest gegen die umstrittene Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ auf, die am Samstag, 15. Februar, eine Mahnwache auf dem Friedensplatz abhalten will. Diese populistische Bewegung steht in der Kritik, weil sich immer mehr auch rechte Gruppierungen bei „Fridays gegen Altersarmut“ (FgA) tummeln. So waren bei der ersten Mahnwache dieser Art im Januar auch Mitglieder der Oberhausener AfD vor Ort.

Das Antifaschistische Bündnis Oberhausen kritisiert, die Bewegung FgA mache überhaupt keine konkreten Vorschläge gegen Altersarmut. Viel mehr werde Stimmung gegen die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ gemacht und Hass auf die Aktivistin Greta Thunberg geschürt.

FgA will am Samstag um 15 Uhr die Mahnwache abhalten. Die Protestler laden zur Gegenkundgebung ein und wollen mit ihrer Aktion um 14.30 Uhr beginnen.