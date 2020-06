Oberhausen: Radfahrer stürzt – Fahrrad schleudert gegen Bus

Oberhausen. Ein Fahrradfahrer (14) ist am Samstagabend in Königshardt aus bislang ungeklärter Ursache schwer gestürzt. Sein Rad schleuderte gegen einen Bus.

Ein Fahrradfahrer ist in Königshardt am späten Samstagabend unglücklich gestürzt und beinahe mit einem Bus zusammengestoßen. Der 14-jährige Radler erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall am Samstag gegen 22.45 Uhr auf dem Höhenweg. Der Oberhausener befuhr den Fahrradweg in Richtung Hartmannstraße, als er in Höhe der Hausnummer 86 aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall kam. Das Fahrrad schleuderte dabei gegen einen Bus der Stoag, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Nach Angaben der Polizei erlitt der Junge bei dem Sturz schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall werden unter 0208/8260 entgegengenommen.