Oberhausen: Realschule bietet nach dem Sommer Sportklasse an

Oberhausen. Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 bietet die Theodor-Heuss-Realschule in Oberhausen eine Profilklasse mit dem Schwerpunkt Sport an.

Neue Wege geht die Theodor-Heuss-Realschule in Oberhausen ab dem kommenden Schuljahr im Fachbereich Sport. Mit der Einrichtung einer Sportprofilklasse setzt die Realschule am Tackenberg einen neuen Schwerpunkt, der langfristig der Schule ein prägendes Gesicht geben soll.

Das Konzept der neuen Sportprofilklasse will die Freude am Sport fördern und gleichzeitig Sozialkompetenzen stärken. Schüler der Sportklasse haben eine zusätzliche Sportstunde in der Woche oder nehmen an sportorientierten Klassenfahrten teil. Das Konzept sieht außerdem die Zusammenarbeit mit Vereinen, sportliche Arbeitsgemeinschaften sowie zusätzliche Sport-Ausflüge vor.

Mehr Unterricht in der Skihalle Bottrop

Das seit Jahren gut funktionierende Skiprojekt der Theodor-Heuss-Realschule soll im Rahmen der Sportklasse ausgebaut werden. Dazu werden zusätzliche Unterrichts-Einheiten in der Skihalle Bottrop angestrebt. Beim Ausbau des AG-Angebots haben unter anderem bereits die Abteilungen Badminton und Tennis vom Turnerbund Osterfeld ihre Unterstützung zugesagt.

Auch in den Pausen steht seit diesem Schuljahr verstärkt Bewegung, Spiel und Spaß im Vordergrund. Durch die Unterstützung des Fördervereins konnte ein abwechslungsreiches Sportangebot für die „Bewegte Pause“ ermöglicht werden. Dies wird zur Zeit von den Sporthelfern organisiert und fällt zukünftig mit in den Bereich der Sportprofilklasse.

Alle Informationen zur Sportprofilklasse und zur Anmeldung am 27. und 28. Februar finden Interessierte unter www.thr-ob.de.