Oberhausen: Reich der Mitte bei einer Bilderreise entdecken

Bei dem Vortrag am 18. März im Bert-Brecht-Haus zeigt der Referent Bilder, die er bei seinen Reisen in China gemacht hat.

Oberhausen. Wer noch nicht in China war, aber einen Eindruck von dem Land und seiner Hauptstadt Peking bekommen möchte: Die VHS bietet einen Vortrag an.

3000 Jahre Geschichte, 16.807 Quadratkilometer Fläche, 23 Millionen Einwohner: Was für eine Stadt! Gemeint ist „Peking: Macht und Kulturzentrum im Reich der Mitte“. Über die Hauptstadt Chinas gibt’s am Mittwoch, 18. März, einen Vortrag und eine Fotoshow in der Volkshochschule Oberhausen.

Schon im Mittelalter hatte Peking oder Beijing sechsmal so viele Einwohner wie London und war mit Problemen konfrontiert, wie sie heute in der Entwicklung von Megametropolen alltäglich sind. Hier stoßen die Gegensätze mit enormer Wucht aufeinander, Tradition und Moderne sind allgegenwärtig. Die Architektur der Stadt sollte ursprünglich die chinesische Version des Kosmos abbilden. Noch heute ist viel aus der Kaiserzeit erhalten: die Verbotene Stadt, prachtvolle Tempel, die historischen Hutong-Viertel, die Ming-Gräber, Gärten und die Chinesische Mauer.

Sozialwissenschaftler Dr. Stefan Roggenbuck hat auf seinen Reisen Stadt, Land und Leute genauer unter die Lupe genommen und will das Publikum mit auf eine eindrucksvolle Entdeckungsreise nehmen.

Die Veranstaltung im Bert-Brecht-Haus, Langemarkstraße 19-21, beginnt um 18 Uhr (3. Etage, Raum 330a). Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten: vhs.oberhausen.de, 0208-825 2385 oder über vhs@oberhausen.de.