Bis jetzt machen Patienten zwischen 32 und 87 Jahren mit: Die Rheuma-Liga bietet ab sofort ein Training in der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen an.

Gegen Schmerzen Oberhausen: Rheuma-Liga bietet neue Therapiegruppe an

Oberhausen. Ein spezielles Bewegungstraining für Rheuma-Patienten findet jetzt jeden Freitag in der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Rheuma-Liga bietet neue Therapiegruppe an

Die Therapiegruppe der Rheuma-Liga trainiert jetzt in der Helios St. Elisabeth Klinik: Für Rheuma-Patienten in Oberhausen gibt es damit ein neues Angebot, um ihre Schmerzen besser in den Griff zu bekommen.

Mit steifen Gelenken am Morgen das Frühstück zubereiten, tagsüber schmerzende Knochen am Arbeitsplatz, abends mit beanspruchten Muskeln und Sehnen zu Bett gehen: Rund 17 Millionen Deutsche haben chronische Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat. Sie leiden unter Rheuma.

Hinter dem Begriff verbergen sich über 100 Krankheitsbilder wie Rheumatoide Arthritis oder Fibromyalgie. Die Deutsche Rheuma-Liga bietet als Selbsthilfeorganisation diesen Betroffenen ein Netzwerk und praktische Hilfen an – nun auch mit einem Therapieangebot an der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen.

Schonhaltungen verschlimmern die Beschwerden

Für Rheuma-Patienten gehören Bewegungsschmerzen zum Alltag. Schonhaltungen, um den Schmerz zu umgehen, verursachen darüber hinaus Probleme an weiteren Gelenken. „Dabei ist gerade regelmäßige Bewegung wichtig, um die Funktion des Bewegungsapparats zu erhalten“, weiß Sina Hilferink, Ergotherapeutin der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen.

Mit diesem Ziel werden beim Funktionstraining spezielle Lockerungs-, Kraft- und Ausdauerübungen unter Anleitung geschulter Therapeuten umgesetzt. Jeden Freitag treffen sich Betroffene im Alter von 32 bis 87 Jahren zu diesem Training. „Die regelmäßigen Übungen fordern die durch Rheuma belasteten Gelenke und Muskeln gezielt, aber überfordern nicht“, erklärt Therapieleiterin Sina Hilferink. „Zusammen sind wir bei den Übungen viel motivierter“, beschreibt eine Teilnehmerin. „Und der Spaß kommt dabei auch nie zu kurz.“

Um am Funktionstraining teilzunehmen, benötigen Betroffene eine ärztliche Verordnung. Wer Interesse hat, kann sich über das Angebot der Rheuma-Liga unter www.rheuma-liga-nrw.de oder Tel. 0201 82797-713 informieren.