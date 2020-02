Oberhausen: Rotes Kreuz ruft am Centro zur Blutspende auf

Oberhausen. Viele Patienten brauchen Bluttransfusionen. Das Rote Kreuz ruft deshalb zu einem besonderen Blutspendetermin am Centro Oberhausen auf.

Das Rote Kreuz ruft zu einem Blutspendetermin am Centro in Oberhausen auf. Am Freitag, 21. Februar von 13.30 bis 18 Uhr, steht das Blutspendemobil vor der Coca-Cola-Oase am Luise-Albertz-Platz. Das Restaurant „Alex“ lädt alle Spender danach ein und verlost zusätzlich Restaurant-Gutscheine.

Der DRK-Blutspendedienst hofft, dass möglichst viele Oberhausener zur Blutspende kommen – auch und trotz der Karnevalszeit, heißt es in einer Mitteilung des DRK. Denn nach dramatischen Unfällen und bei schweren Erkrankungen brauchen viele Patienten dringend Bluttransfusionen.

Spender müssen mindestens 18 Jahre alt sein

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Das DRK bittet außerdem darum, den Personalausweis mitzubringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes werden die Proben zudem auf Infektionskrankheiten untersucht. Erstspender erhalten einen Blutspendeausweis mit der Blutgruppe. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach sollten Spender zehn Minuten lang ruhen und einen Imbiss zu sich nehmen.