Oberhausen: Schub für digitale Sprechstunde durch Corona?

Befunde der jüngsten Blutuntersuchung besprechen, Symptome für eine Erstdiagnose schildern, Kontrollgespräche führen: Statt in die Praxis zu kommen, nutzen Patienten zunehmend das Angebot der digitalen Sprechstunde: Sie sitzen zu Hause vor dem Computer, Smartphone oder Tablet-PC und sind per Internet-Kamera mit ihrem Arzt verbunden. Mit Ärzten wie dem Dermatologen Dr. Hermann Rudolphi zum Beispiel. Der Mediziner hofft, dass sich die digitale Sprechstunde auch nach der Corona-Krise weiter in Oberhausen etabliert.

In seiner Praxis an der Dudelerstraße bietet Rudolphi den Service grundsätzlich schon länger an, bislang allerdings arg begrenzt. Grund ist nach seiner Ansicht die bislang mangelnde Unterstützung durch die gesetzlichen Krankenkassen. So hätten die Kassen beispielsweise vor der Corona-Krise nur 50 Videosprechstunden pro Quartal bezahlt. Diese Schranke sei jetzt gefallen, die Begrenzung zunächst bis zum 31. Juni 2020 aufgehoben. So haben es die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen vereinbart.

Zehn Videosprechstunden am Tag

Mittlerweile terminiert die Praxis zehn Videosprechstunden am Tag, mittwochs und freitags sind es weniger, da die Praxis an diesen Tagen nur vormittags Patienten empfängt. Die vier praktizierenden Hautärzte der Gemeinschaftspraxis teilen sich seit der Kontaktsperre in Schichten auf, so dass immer nur zwei Ärzte zur selben Zeit anwesend sind.

„Die Patienten nehmen das Angebot der Online-Sprechstunde gerne an“, sagt Dr. Hermann Rudolphi. Die Vorteile während der Pandemie lägen auf der Hand: Kommen die Patienten nicht in die Praxis, kommen sie auch mit weniger Menschen in Kontakt. Aber auch nach der Corona-Krise würde die digitale Sprechstunde das Leben von Ärzten und Patienten erleichtern, ist sich Rudolphi sicher: Praxen würden entlastet, die Kommunikation zwischen Ärzten und ambulanten Pflegediensten sowie Altenheimen würde erleichtert werden, Patienten sparten Zeit.

Wichtige Untersuchungen weiterhin in der Praxis

Bei älteren Patienten sieht der Hautarzt allerdings Probleme, weil nicht jeder Senior mit Computer und Webcam gut umgehen kann. Aber Rudolphi beruhigt: „Die Online-Sprechstunde ersetzt die Praxis vor Ort nicht.“ Die Möglichkeit, den Arzt persönlich aufzusuchen, bestehe selbstverständlich weiterhin. Auch während der Corona-Krise. Gerade in seinem Fachgebiet sei es mitunter wichtig, sich Hautveränderungen ganz genau anzusehen. Auch wichtige Eingriffe fänden weiterhin in der Praxis statt.

Oberhausen Digitale Sprechstunde – so funktioniert’s Möchten Patienten die digitale Sprechstunde nutzen, sprechen sie das mit dem jeweiligen Haus- oder Facharzt ab. Exemplarisch: das Prozedere in der Hautarztpraxis Dr. Rudolphi. Patienten vereinbaren auf der Internetseite hautaerzte-oberhausen.de einen Termin. Um seine Personalien zu bestätigen, fotografiert der Patient die Krankenkassen-Chipkarte oder den Personalausweis bei privater Versicherung mit dem Handy ab. Zum vereinbarten Termin öffnet der Patient eine verschlüsselte Seite im Internet, die ihm die Praxis bei der Anmeldung mitgeteilt hat. PC, Laptop oder Smartphone müssen über eine Kamera und ein Mikrofon verfügen. Mögliche Rezepte oder Atteste werden anschließend per Post übersandt. Ähnlich klappt es auch mit Sprechstunden bei Ärzten der Helios St. Elisabeth Klinik. Digitale Sprechstunden können telefonisch oder über ein Kontaktformular vereinbart werden. Infos: helios-gesundheit.de. Bei dem Verdacht einer Infektion mit dem Corona-Virus sind speziell ausgerichtete Videosprechstunden über die kostenfreie Helios-Corona-Hotline buchbar: 0800-81 23 456

Rudolphi und sein Team sind nicht alleine auf Online-Kurs: „Ich habe mit vielen Kollegen über das Thema geredet – die digitale Sprechstunde ist auf dem Vormarsch.“

Die Geschäftsführerin der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen, Rungfa Saligmann. Foto: Michael Mutzberg / Helios

Auch die Mediziner der Alt-Oberhausener Helios St. Elisabeth Klinik stehen den Patienten mittlerweile in der Online-Sprechstunde zur Seite. Mit dem Angebot möchte die Klinik vor allem jene Patienten erreichen, die einen Besuch medizinischer Einrichtungen derzeit meiden – aus Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Patienten sparen Anfahrt und Wartezeit

„Die Videosprechstunden können Patienten unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrem Gesundheitszustand nutzen“, erklärt Klinikgeschäftsführerin Rungfa Saligmann. Ähnlich wie Dr. Hermann Rudolphi meint man auch in der Klinik an der Josefstraße, dass die Vorteile der Video-Sprechstunde nicht nur in der aktuellen Situation auf der Hand liegen: Patienten könnten zukünftig lange Anfahrtswege und Wartezeiten bei Kontrollterminen sparen.

Voraussetzung für eine funktionierende Online-Sprechstunde auch nach Corona: Klinikpersonal: niedergelassene Ärzte und Pflegekräfte brauchen aus Sicht von Hautarzt Rudolphi nicht nur mehr Anerkennung, sondern auch mehr finanzielle Unterstützung. Krankenkassen sollten nicht länger mit der Kassenärztlichen Vereinigung „wie auf dem Basar“ verhandeln, wenn es um die Vergütung medizinischer Behandlungen oder Dienstleistungen ginge.