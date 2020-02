Oberhausen: Schüler erlernen Bewegungsspiele für die Pausen

Oberhausen. An der Friedrich-Ebert-Realschule bringen Achtklässler jüngeren Mitschülern nahe, mit welchen Spielen sie Kraft für den Unterricht tanken können.

Groß und Klein spielt gemeinsam – an der Friedrich-Ebert-Realschule werden Schüler zu Spielleitern ausgebildet. Denn dort hat man erkannt: In den Pausen sollen sich Kinder und Jugendliche entspannen und neue Energie für die nächsten Unterrichtsstunden tanken. Gerade in solchen Entspannungsphasen zeigt sich bisweilen aber auch das veränderte Freizeitverhalten von Kindern. Eine Pause ohne Handy oder Play Station? Das kann schwierig werden.

Manchmal kommt es vor Langeweile gerade in den Pausen zu Streitigkeiten. Genau hier setzt an der Friedrich-Ebert-Realschule das Spielleiter-Konzept der Schulsozialarbeit an. Zwei bis drei Jugendliche ab Klasse 8 sind als sogenannte Spielleiter täglich in der ersten großen Pause auf dem Schulhof der Fünft- und Sechstklässler unterwegs. Im Gepäck haben sie jede Menge Klassiker wie Tischtennisschläger und Springseile, aber auch weniger bekannte Gruppenspiele.

Die Schüler trainieren nebenbei auch noch ihre soziale Kompetenz

Bei diesen Pausenspielen können sowohl die jüngeren als auch die älteren Schüler soziale Kompetenzen erwerben. Die Jüngeren lernen, mit Bewegung und Spaß ihre Pausen sinnvoll und gemeinsam in einer Gruppe zu gestalten. Die Achtklässler müssen sich ebenfalls in ein Team einfügen und gut miteinander, mit den Jüngeren, aber auch mit den erwachsenen Aufsichtspersonen (Lehrern, Schulsozialarbeiterin) klar kommen. Sie müssen Spielregeln erklären und für deren Einhaltung sorgen. Sie übernehmen Verantwortung für den reibungslosen Pausenablauf und tanken dadurch eine große Portion Selbstbewusstsein.

„Bei diesem Projekt können alle ganz viel lernen“, schwärmt auch Beratungslehrer Achim Brandt. „Es ist immer wieder erstaunlich, wieviel Verantwortung Schülerinnen und Schüler übernehmen können und wollen, wenn man sie lässt und ihnen vertraut.“

In diesem Schuljahr haben sich elf Achtklässler der Sterkrader Realschule freiwillig für das Projekt angemeldet. In einer sechs Stunden umfassenden Ausbildung bei der schuleigenen Sozialarbeiterin sind sie im Januar auf ihre Aufgaben und auf mögliche Schwierigkeiten vorbereitet worden. Die Schulsozialarbeiterin begleitet das Projekt und steht den Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite.