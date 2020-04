Oberhausen: Schulen bereiten Unterricht auf Abstand vor

Oberhausen. Unterricht in ihren Prüfungsfächern können Abiturienten und Zehntklässler in Oberhausen ab 23. April bekommen. Ein Ferienende in Corona-Zeiten.

Für Zehntklässler an Oberhausener Real- und Gesamtschulen sowie für Abiturienten an Gesamtschulen und Gymnasien soll der Unterricht trotz der Corona-Pandemie bereits am Donnerstag, 23. April, starten – damit die Schüler sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können. Die Vorbereitung sei aber auch von zu Hause aus möglich, heißt es aus dem Ministerium. Der allgemeine Schulbetrieb wird erst am 4. Mai wieder losgehen, aber nur schrittweise: Zuerst sollen die Schüler der vierten Klassen wieder in die Grundschulen gehen.

Oberbürgermeister begrüßt frühe Öffnung

Oberbürgermeister Daniel Schranz äußerte sich im Gespräch mit der Redaktion positiv zu der im Vergleich zu anderen Bundesländern frühen Öffnung der Schulen in NRW für einen begrenzten Schülerkreis. „Wir haben jetzt eine Woche Zeit, bevor die Schulen am nächsten Donnerstag mit dem Unterricht der Abiturienten und anderer Prüflinge starten. Das ist zu schaffen“, sagte Schranz. „Ich halte es für richtig, dass die Bundesländer bei der Öffnung ihrer Schulen unterschiedlich vorgehen, weil die Gegebenheiten von Land zu Land verschieden sind. Bei den Terminierungen sind die unterschiedlich beginnenden Sommerferien zu beachten und der Stand der Prüfungen: In Hessen und in Rheinland-Pfalz sind die Prüfungen schon gelaufen, die haben das Problem gar nicht und können deshalb die Schulen länger schließen.“

Vorfreude auf ein Wiedersehen

Seit 16. März, drei Wochen vor Beginn der Osterferien, sind die Schulen geschlossen, nun geht es für einige Schüler also doch ab nächster Woche in die Schule – trotz weiter geltender Kontaktsperre. „Wir haben damit gerechnet und uns darauf eingestellt“, sagt beispielsweise Sabine Meder, Leiterin der Fasia-Jansen-Gesamtschule in Stadtmitte. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) habe ja im Vorfeld der Abstimmung zwischen Bund und Ländern deutlich gemacht, dass die Prüfungen stattfinden sollen. „Wir scharren mit den Hufen“, sagt Sabine Meder mit Blick auf ihr Kollegium. Selbst von Schülerseite sei schon Vorfreude auf ein Wiedersehen und auf den Unterricht geäußert worden.

Rund 250 Schüler könnten ab Donnerstag an der „Fasia“ wieder zur Schule gehen. Für sie gibt es „zielgerichtete Vorbereitungen auf die Prüfungen in einem Unterricht auf Abstand“, erläutert die Schulleiterin. Das heißt: nur zehn bis 15 Schüler in einem Raum mit Abstand zwischen den Sitzplätzen. Die Zehner erhalten Unterricht in den Prüfungsfächern Deutsch, Mathe und Englisch, bei den Abiturienten stehen die klausur- und prüfungsrelevanten Fächer der Leistungs- und Grundkurse im Mittelpunkt. Für eine intensivere Reinigung und Desinfektion will die Stadt an den Schulen sorgen.

Derzeit noch unbekannte Parameter an allen Schulen: Welche Lehrer stehen zur Verfügung? Denn einige gehören zum Beispiel zur Risikogruppe. Ebenso unklar ist noch, ob es eine Pflicht geben wird, einen Mundschutz zu tragen. Bisher gibt es nur eine Empfehlung. Bezüglich dieser und anderer Details warten die Schulleitungen auf konkrete Vorgaben aus dem Ministerium.