Kurz vor der Abfahrt Holten ereignete sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall auf der A3.

Oberhausen. Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A3 bei Oberhausen-Holten am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Die Polizei sperrte die Autobahn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Schwerer Unfall auf der A3 legt den Verkehr lahm

In den frühen Morgenstunden am Freitag (7. Februar) ist die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen über einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 informiert worden. Kurz vor der Abfahrt Holten in Fahrtrichtung Köln war es zu einem Unfall zwischen drei beteiligten Autos und einem Lastwagen gekommen.

Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr Oberhausen insgesamt vier Personen verletzt, wobei zwei Insassen eines Kleintransporters durch den Notarzt als schwer verletzt eingestuft wurden. Glücklicherweise wurde trotz der zum Teil erheblichen Deformationen an den Fahrzeugen keine der Personen eingeklemmt, so dass eine zeitaufwändige technische Rettung nicht notwendig war und alle Patienten umgehend ohne größere Behinderung vom Rettungsdienst erstversorgt werden konnten.

Im Anschluss an die notärztliche Erstversorgung wurden alle Patienten in umliegende Krankenhäuser in Duisburg und Oberhausen zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt, Batterien aller Fahrzeuge abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe gesichert. Während des gesamten Einsatzes wurde die Autobahn durch die Polizei vollständig gesperrt.