Oberhausen: So leiden Wohnungslose unter der Corona-Krise

Oberhausen. Keine fester Treffpunkt, kaum soziale Kontakte: Bedürftige leiden unter der Corona-Krise. Das Team der Diakonie arbeitet an der Belastungsgrenze.

Während sich das Leben für große Teile der Stadtgesellschaft ganz langsam wieder Richtung Normalität bewegt, beginnt für andere jetzt eine besonders stressige Zeit. Die Mitarbeiter des Diakonischen Werkes in Oberhausen kümmern sich auch während der Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen um Bedürftige und Menschen ohne eigene Wohnung. Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen, etwa der Öffnung der Behörden, steigt nun auch das Beratungsbedürfnis der Betroffenen. Das Team der Diakonie arbeitet, durch das Coronavirus gezwungen, aber weiter personell auf Sparflamme.

„Die Belastungsgrenze ist erreicht“, sagt Frank Bremkamp, Leiter des Bereiches Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie. Das zwölfköpfige Team ist derzeit halbiert: Sechs Kräfte sind vor Ort, die übrigen sechs arbeiten im Homeoffice, erledigen Einkäufe oder andere Tätigkeiten. „Aber eben nicht vor Ort bei uns an der Grenzstraße, damit wir auch in unserem Team die Abstandsregeln einhalten können.“ Mit rund 100 betroffenen Oberhausenern haben die Mitarbeiter auch in den vergangenen Wochen telefonischen Kontakt gehalten – die Zahl ist während der Krise stetig gestiegen.

Situation kippt, Ton wird ruppiger

Denn auch wenn Bremkamp die Anfangszeit der Krise als vergleichsweise entspannt beschreibt, die Betroffenen oft bei Bekannten unterkommen konnten, viel Solidarität erfahren hätten und vorübergehend keine Sanktionen durch das Jobcenter bei Versäumnissen fürchten mussten: Die Probleme sind dadurch nicht verschwunden, sondern haben sich im Gegenteil häufig angestaut. „Die Situation kippt, der Ton wird wieder ruppiger“, schildert Bremkamp seine Beobachtungen.

Auch für das Team an den Kochtöpfen gelten strenge Hygiene-Regeln. Hier bereitet Cara Ebert das Essen für die Bedürftigen vor. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Besonders die soziale Isolation mache vielen seiner Klienten immer mehr zu schaffen. „Die Menschen leiden wie die Hunde.“ Sie können kaum raus, keine Bekannten treffen, nicht in größeren Gruppen beisammen sitzen. Auch der gewohnte Treffpunkt der Diakonie an der Grenzstraße war bis vor wenigen Tagen als Anlaufstelle für die Ratsuchenden geschlossen. „Hier erhalten sie ja nicht nur Hilfe und Infos, hier spannen sie sonst auch ihr soziales Netz.“

Immer nur eine Person in der Kleiderkammer

Helfen kann das Diakonie-Team seit Ausbruch des Virus’ auch bei alltäglichen Dingen nicht in gewohntem Umfang. Möchten Betroffene duschen, so ist das immer nur für eine Person möglich. Auch in die Kleiderkammer darf immer nur ein Betroffener. Anschließend wird alles gereinigt.

„Es tut uns selber leid, aber wir müssen uns selbstverständlich an die Vorschriften halten“, sagt Bremkamp. Eine große Herausforderung sei es, den Betroffenen nicht das Gefühl zu geben, man müsse sich vor ihnen schützen. „Als seien sie Monster.“ Es gehe um gegenseitigen Schutz: Auch die Betroffenen sollen davor bewahrt werden, sich mit dem Virus anzustecken.

Täglich ein warmes Mittagessen Mit dem Projekt T’Go (Treffpunkt to go) bietet die Diakonie bedürftigen Oberhausenern seit Montag täglich ein warmes Mittagessen. Die Essensausgabe wird von 12 bis 14 Uhr an der Grenzstraße 73b angeboten. Zudem verteilen die Mitarbeiter auch Gutscheine für Lebensmittelläden. Die Kosten trägt die Diakonie aus eigenen Mitteln und Spenden, etwa durch das Centro Oberhausen. Auch Mittel des Landes NRW fließen in das Projekt, hinzu kommt Geld aus Kollekten des Diakonischen Werkes.

Seit Montag kann das Team der Diakonie die Bedürftigen nun wieder mit einem warmen Mittagessen versorgen. Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen werden die Mahlzeiten verteilt. Möglich geworden ist das auch durch Spenden; für das Essen zahlen die Menschen nichts. „Auch, um die Abstandsregeln beim Bezahlen nicht zu brechen“, erklärt Bremkamp.

Die Diakonie tue weiter das Möglichste, „um die Menschen über Wasser zu halten bis die Krise überstanden ist“. Nach und nach fahre auch der Treffpunkt an der Grenzstraße den Betrieb nun weiter hoch, die Mitarbeiter führen wieder persönliche Beratungsgespräche und helfen dabei, Anträge für Behörden auszufüllen. Eines wird laut Frank Bremkamp schon jetzt deutlich: Der Gesprächsbedarf der Betroffenen ist hoch.