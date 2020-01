Oberhausen. Im Fall der neuartigen Coronaviren hat das Oberhausener Gesundheitsamt in den vergangenen Tagen viel telefoniert – vor allem mit Ärzten.

Oberhausen: Stadt erinnert Ärzte an Coronavirus-Meldepflicht

Das Gesundheitsamt der Stadt Oberhausen hat Krankenhäuser und Arztpraxen aufgefordert, der Behörde sofort Patientenfälle mit dem Verdacht auf das neue Coronavirus aus China zu melden.

Dies sei eine wichtige gesetzliche Pflicht der medizinischen Dienstleister, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Nur dadurch, dass Verdachts- und Erkrankungsfälle möglichst zeitnah gemeldet werden, kann das Gesundheitsamt schnell reagieren: Durch Ermittlung der Kontaktpersonen können diese beraten und eine Weiterverbreitung der Erkrankung verhindert werden“, lässt Dr. Henning Karbach, Leiter des Oberhausener Gesundheitsamtes, verlauten. In den vergangenen Tagen hat das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten angeboten, sie zu beraten und zu unterstützen.

Zugleich weisen die städtischen Mediziner aber darauf hin, dass nach ihrer Meinung die Wahrscheinlichkeit, an einer Coronavirusinfektion zu erkranken, in Oberhausen wie in ganz Deutschland sehr gering ist. Bisher sei noch kein Verdachtsfall in Oberhausen aufgetaucht.

Ein begründeter Verdacht besteht nach Angaben des Gesundheitsamtes nur dann, wenn Symptome einer Atemwegsinfektion (Husten, Luftnot) bestehen und gleichzeitig innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten Erkrankungsfall bestand – oder wenn klinische Hinweise auf eine akute Infektion der unteren Atemwege vorliegen und man sich zuvor in der chinesischen Provinz Hubei aufgehalten hat. Im Falle einer solchen Konstellation sollen sich Bürger medizinische Hilfe holen.

Für weitere Fragen zum Thema Coronavirus steht das Gesundheitsamt unter der Service-Hotline 0208-825-2570 zur Verfügung. Zudem gibt es auf www.oberhausen.de generelle Informationen zum Coronavirus.