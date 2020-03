Oberhausen: Stadt meldet zwei neue Corona-Quarantänefälle

Oberhausen. Am Donnerstagabend hat die Stadt zwei weitere Quarantänefälle wegen einer möglichen Coronavirus-Infektion gemeldet. Bürgertelefon eingerichtet.

Das Gesundheitsamt Oberhausen hat am Donnerstag (5. März 2020) für zwei Menschen eine häusliche Quarantäne angeordnet. Das teilte die Stadt am Abend der Redaktion mit.

Eine Krankenschwester aus dem Universitätsklinikum Essen hatte nach Angaben der Stadt Kontakt mit einem bestätigten Coronafall. Ein neunjähriger Junge hatte ebenfalls Kontakt mit einem bestätigten Fall. Beide Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne. „Beiden Personen geht es gut und sie weisen keine Krankheitssymptome auf“, heißt es in der Mitteilung. Das Gesundheitsamt stehe mit beiden Personen in engem Kontakt. Damit sind in Oberhausen (Stand 5. März 2020) insgesamt drei Personen in Quarantäne. Demnach gibt bis dato keine Coronainfektion in Oberhausen.

Bürgertelefon zum Thema Coronavirus

Trotzdem reagiert die Verwaltung auf die Verunsicherung der Bürger. Aufgrund vermehrter Anfragen hat die Stadt ein zentrales Bürgertelefon mit der Rufnummer 0208-825-7777 eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich hier montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 17 Uhr zum Coronavirus (SARS-CoV-2) informieren. Die Stadt weist darauf hin, dass hier keine medizinische Beratung erfolgen kann. In begründeten Fällen kann das Service-Team direkt den Kontakt zum Gesundheitsamt herstellen.

Im Falle einer Infektion

Für den Fall, dass eine Person befürchtet, an Covid-19 erkrankt zu sein, gibt die Stadt folgende Hinweise: Voraussetzung ist, dass man sich in einem der bekannten Risikobereiche aufgehalten hat oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte und parallel unter Symptomen wie Atembeschwerden, Husten, Schnupfen, Fieber, Durchfall, Halskratzen und allgemeinem Unwohlsein leidet. Wenn das zutrifft, sollte „diese Person zu allererst telefonisch Kontakt zu ihrem Hausarzt/ihrer Hausärztin aufnehmen“. Nach der telefonischen Abklärung werde der Patient entsprechend über die weiteren Handlungsschritte informiert. Wenn der Hausarzt nicht zu erreichen ist sowie an Wochenenden kann nach Angaben der Stadt die Arztrufzentrale (ARZ) unter der Telefonnummer 116117 angerufen werden. „Die ARZ leitet bei erkennbar bedrohlichen Situationen alles Notwendige (Krankentransport, Arztrückrufe etc.) in die Wege“, so die Stadt.

„Oberhausener Gesundheitssystem gut aufgestellt“

Bei der Gesundheitskonferenz am Mittwoch auf Einladung des städtischen Gesundheitsamtes haben sich Oberhausener Vertreter aus dem medizinischen Sektor getroffen, um sich über die aktuelle allgemeine und die medizinische Situation in Sachen Corona auszutauschen. Neben Vertretern der Stadtverwaltung nahmen rund 25 Fachleute (Arzt-Praxen, Krankenhäuser, Apothekerverband, Ärztekammer NRW, QualiNet, KV Nordrhein, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Rettungsdienst) an dem Treffen teil. „Auf dem Treffen ist deutlich geworden, dass das Oberhausener Gesundheitssystem gut aufgestellt ist. Alle haben sich dem Ziel verschrieben, den Oberhausener Bürgerinnen und Bürgern eine maximal gute Beratung und medizinische Betreuung zukommen zu lassen“, erklärte die zuständige Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen.