Oberhausen: Stadt schaltet für kurze Zeit Ampeln aus

Die Stadt Oberhausen bittet um Rücksichtnahme, wenn in der nächsten Woche Ampelanlagen ausgeschaltet werden müssen.

Oberhausen. Die Stadt Oberhausen schaltet in der nächsten Woche für 15 Minuten die Ampeln an zwei Kreuzungen ab. Wartungsarbeiten stehen an.

Die Stadt schaltet am Dienstag, 10. März, die Ampeln an der viel befahrenden Kreuzung Konrad-Adenauer-Allee/Essener Straße (Werksgasthauskreuzung) nahe des Centros ab – für etwa eine Viertelstunde. Zwischen 5.30 und 6.30 Uhr werden Wartungsarbeiten durchgeführt.

Eine weitere Ampelanlage wird zwei Tage später, am Donnerstag, 12. März, an der Mülheimer Straße/Danziger Straße abgestellt – ebenfalls zwischen 5.30 Uhr und 6.30 für etwa 15 Minuten. Die Ampeln müssen auch gewartet werden. In einer Pressemitteilung erinnert die Stadt Oberhausen daran, dass bei ausgeschalteter Ampel die Verkehrszeichen vor Ort gelten und bittet um Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf Fußgänger und Radfahrer.