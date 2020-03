Oberhausen: Stadtschulpflegschaft sagt Treffen mit Eltern ab

Oberhausen. Die neue Stadtschulpflegschaft sagt eine Infoveranstaltung für Eltern ab, die am 18. März in der Aula des Heine-Gymnasiums stattfinden sollte.

Die erste stadtweite Interessenvertretung für Oberhausener Eltern, die Stadtschulpflegschaft, gibt es noch nicht so lange. Im Herbst 2019 hat sich das Gremium zusammengefunden. Das Treffen am 18. März sollte eigentlich dazu dienen, sich bei den Eltern in Oberhausen bekannt zu machen und Themen zu identifizieren, die Müttern und Vätern in Sachen Schule auf den Nägeln brennen. Die Veranstaltung ist jetzt allerdings abgesagt.

Sorge vor Ansteckung mit dem Coronavirus

Grund für die Absage der Infoveranstaltung, die in der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums stattfinden sollte, ist die Sorge um eine Ansteckung mit dem Coronavirus. „Wir befürchten, dass nur sehr wenige tatsächlich zu der Veranstaltung kommen würden und das wäre sehr schade“, sagt Patric Hegemann vom Vorstand der Oberhausener Stadtschulpflegschaft. Zwar handele es sich bei dem Treffen nicht um eine Großveranstaltung, aber trotzdem sei es ratsam, den Termin zu streichen, so Hegemann, der sich bei Behörden erkundigt hat.

Ein Nachholtermin steht jetzt noch nicht fest, wahrscheinlich werde dieser aber im September stattfinden. Dabei wird es, wie jetzt auch schon geplant, der Eltern-Interessenvertretung darum gehen, Kontakt zu Eltern aller Schulformen in Oberhausen herzustellen und Themen zu diskutieren, die sich die Stadtschulpflegschaft vornehmen soll.

Weitere Informationen und Kontakt per Mail an Stadtschulpflegschaft.ob@gmail.com.