Oberhausen: Stadtteile wünschen sich verkaufsoffene Sonntage

Oberhausen. Der Handel in Alt-Oberhausen und Sterkrade möchte an zwei Sonntagen im März und im April die Geschäfte öffnen. Der Rat entscheidet darüber.

Der Umweltausschuss der Stadt Oberhausen berät in seiner Sitzung am Mittwoch über zwei weitere Termine für verkaufsoffene Sonntage. Konkret geht es um das Frühlingsfest in Alt-Oberhausen Ende März und das 39. Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade Ende April.

Der Verein CityO.-Management hatte im November 2019 den Antrag für einen verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Frühlingsfestes vom 26. bis zum 29. März 2020 gestellt. Rund um die Alt-Oberhausener Marktstraße bietet der Jahrmarkt wieder ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – zu dem auch geöffnete Geschäfte im Bereich gehören sollen.

Rechtliche Bewertung spricht für die Bewilligung

Die rechtliche Bewertung sieht sowohl den Umfang als auch den Ausnahmecharakter gewahrt. Sozialpartner wie die Kirchen signalisieren Zustimmung, während die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Bedenken äußert.

Ähnlich verhält es sich mit dem verkaufsoffenen Sonntag, den die Sterkrader Interessengemeinschaft für das Spiel- und Sportwochenende am 26. April 2020 beantragt. In der Sterkrader Innenstadt sollen dann von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte öffnen. Der Umweltausschuss berät über die Anträge, der Rat der Stadt fällt vermutlich in der nächsten Sitzung im März eine Entscheidung.