Oberhausen: Taxi-Unternehmer haben den Fiskus betrogen

Taxi-Unternehmen gehören zu jenen Branchen, welche die Finanzämter seit einigen Jahren besonders unter die Lupe nehmen. Nicht selten hat das auch die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft zur Folge. Allerdings sind die Ermittlungen oft noch sehr viel umfangreicher und langwieriger als bei dem Fall aus Oberhausen, mit dem sich jetzt aufgrund einer Spezial-Zuständigkeit das Amtsgericht Duisburg beschäftigen musste.

Wegen Verkürzung von Sozialabgaben und Steuerhinterziehung mussten sich eine 45-jährige Oberhausenerin, ihr Ehemann (44) und der Bruder der Frau (43) vor dem Schöffengericht verantworten. Zwischen 2011 und 2018 hatten sie als Verantwortliche zweier Oberhausener Unternehmen – das eine führte das Ehepaar, das andere danach der Ehemann mit seinem Schwager – rund 680 000 Euro an den Sozialkassen vorbei gelogen und etwas mehr als 100 000 Euro Umsatzsteuer hinterzogen.

Doppelte Buchführung

In den Firmen der Angeklagten hatte es eine doppelte Buchführung gegeben: Es gab Fahrerzettel, auf denen alle Arbeitszeiten, Fahrten und Einnahmen vermerkt waren. Doch die flossen nur zum Teil in die offizielle Buchhaltung ein. Laut der für Finanzamt und Sozialkassen gedachten Statistik, hatten die Fahrer sehr viel weniger geleistet, als sie es in Wahrheit taten. Die erhielten dafür einen großen Teil ihres Lohns bar und schwarz.

Die drei bislang nicht vorbestraften Angeklagten legten rückhaltlose Geständnisse ab: „Was mir da vorgeworfen wird, stimmt so“, meinte der 44-Jährige. „Ich habe die Schichtpläne gemacht und Fahrerzettel anschließend verschwinden lassen.“ Motiv: „Wegen des Geldes.“

Privat-Insolvenz angemeldet

Ähnliches sagte auch sein Schwager: „Ich habe so viele Taxi-Unternehmen scheitern sehen. Gerade in Zeiten des Mindestlohnes. Da habe ich nach einem Weg gesucht, die Sache finanziell lohnender zu machen.“ Was ganz am Ende nicht funktionierte: Der 43-Jährige hat nun eine Million Euro Schulden und gerade die Privat-Insolvenz angemeldet.

Das Gericht ließ die beiden reuigen Täter mit Bewährungsstrafen von 24 beziehungsweise 18 Monaten davon kommen. Das Verfahren gegen die 45-Jährige wurde gegen Ableistung von 300 Sozialstunden eingestellt. Die Frau hatte zugegeben, auf dem Papier Geschäftsführerin der ehelichen Firma gewesen zu sein, sich aber nie um das Geschäft gekümmert zu haben, das eine Zeit lang gutes Geld einbrachte. „Mein Mann hat alles gemacht. Ich war nur selten da.“ Eine Form der Gleichgültigkeit, die das Gericht nicht ganz ungesühnt lassen wollte.