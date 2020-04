Oberhausen: Unverpacktladen eröffnet trotz Corona

Monatelang hatten Annette Metzgen und ihr Sohn Sebastian darauf hingearbeitet. Am Samstag war es dann soweit: An der Steinbrinkstraße 216, in bester Citylage von Sterkrade, schräg gegenüber vom Modehaus Lantermann, eröffneten sie ihren zweiten Unverpacktladen, den ersten in Oberhausen. Auch in Zeiten der Coronakrise war das Interesse der Kunden an Produkten ohne Plastikverpackungen groß, schließlich fand gleichzeitig der beliebte Wochenmarkt statt, allerdings alles mit den damit verbundenen Einschränkungen.

Einschränkungen wegen Corona

„Wir brauchten unsere Eröffnung nicht zu verschieben. Lebensmittelgeschäfte dürfen ja öffnen“, erklärte Sebastian Metzgen. Schließlich war der Verkaufsbeginn ursprünglich zu Jahresbeginn vorgesehen. Zu den Bedingungen gehörte allerdings, dass sich nicht mehr als drei Kunden gleichzeitig in dem früheren Juweliergeschäft aufhalten durften. Außerdem war keine Selbstbedienung zugelassen, worauf die Metzgens normalerweise setzen. Metzgens Vater wachte draußen über den Zutritt. Im Laden wurden er und seine Mutter von zwei Aushilfen unterstützt.

Laura Kempmann und Christopher Herbrich gehörten am Samstag zu den ersten Kunden im neuen Unverpacktladen in Sterkrade. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Wer nicht sofort hinein kam, konnte sich bis dahin die geschmackvolle Schaufensterdekoration anschauen. Viele Passanten begnügten sich vorerst damit. Neugierig studierten sie, was man alles ohne Umverpackung, die ja meist aus Plastik ist, dort kaufen kann: Bürsten zum Beispiel oder Klopapier, aber auch Cremes, Lippenstifte und Rasierzeug. Oder wie man etwas verpacken kann, ohne mit dazu beizutragen, dass die Müllmengen immer größer werden, in Dosen oder Gläsern und vor Ostern auch in wiederverwendbaren „Eiern“ aus Stoff.

Seife zum Abfüllen

„Allerlei verpackungsfrei“ nennt sich das Geschäft der Metzgens, mit dem sie vor knapp zwei Jahren in Bottrop gestartet sind. An der Steinbrinkstraße gehören dazu vor allem Lebensmittel, etliche Sorten von Müsli und Haferflocken etwa, die in großen Glaszylindern nebeneinander aufgestellt sind, ferner Erbsen und Linsen sowie Speiseöle in Edelstahlbehältern und natürlich Äpfel, Birnen, Bananen oder Nüsse in Körben. Aber auch Seifen und Wäschespüler können die Kunden aus großen Kanistern für den häuslichen Verbrauch abfüllen.

Zwischen etlichen Sorten von Müsli und Haferflocken haben die Kunden die Wahl. Sie werden aus großen Glaszylindern abgefüllt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Zu den Kunden des ersten Tages gehörte Birte Mötter aus Alstaden. „Ich möchte möglichst unverpackt einkaufen. Aber darauf muss man sich vorbereiten“, erklärte sie. Dazu hatte sie ein Set mit Behältnissen bestellt, das aber noch nicht angekommen war.

Ganz viele Geldgeber

Dieses Set wiederum war die Gegenleistung dafür, dass sie sich über das sogenannte Crowdfunding dazu bereit erklärt hatte, mit einem kleinen Geldbetrag die Eröffnung des Ladens überhaupt erst möglich zu machen. 16.000 Euro haben die Metzgens auf diese Weise als Startkapital eingenommen. „Es ist sehr schön geworden“, freute sie sich über die Inneneinrichtung des Ladens. Sie komme wieder, wenn Corona ausgestanden sei.

Info Im Herzen von Sterkrade präsent „Allerlei unverpackt“ an der Steinbrinkstraße 216 in Sterkrade hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs und Samstags sind die Öffnungszeiten von 8 bis 15 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter www.allerlei-verpackungsfrei.de

Mit vollgepackten Fahrradtaschen verließen Annette und Jörg Kraft aus Essen-Frintrop den Unverpacktladen. Sie hatten dort Obst, Gemüse und Müsli eingekauft, aber auch Eier, Zahnpflege-Pulver-Pastillen. Dass es drinnen zum Beispiel auch Hafermilch in Tetra Paks gab, störte sie nicht. „Solange sie aus nachwachsenden Rohstoffen und damit CO-neutral sind, ist nichts dagegen einzuwenden“, sagte Jörg Kraft.