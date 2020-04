Oberhausen: Vandalen zerstören Kirchenfenster in Osterfeld

Oberhausen. Die Kirche St. Pankratius in Oberhausen-Osterfeld ist in den letzten Wochen immer wieder Ziel von Vandalen. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet.

Schock für die Menschen in der Propsteigemeinde St. Pankratius in Oberhausen-Osterfeld: Unbekannte Vandalen haben in den letzten drei Wochen wiederholt wertvolle Fenster der Kirche St. Pankratius eingeworfen.

„In drei Nächten wurden mit viel Gewalt und Kraft Pflastersteine in unsere Kirchenfenster geworfen“, berichtet Propst Christoph Wichmann. Selbst die vergitterten Fenster mit Schutzglas seien dabei zerstört worden.

Immer gleiches Vorgehen

Die Vorgehensweise und auch die Art des Wurfgeschosses seien dabei immer gleich. Die Tatserie zeuge von der „enormen Aggressivität und Wut der Täter“, so der Propst. Auch bemalte Kunstfenster von hohem Wert und mit langer Geschichte seien bei den dreisten, äußerst gewalttätigen Attacken kaputt gegangen.

Hoher Sachschaden

Die Propsteigemeinde St. Pankratius hat bei der Polizei Oberhausen Anzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft nun darauf, dass die Täter konkret ermittelt werden können. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere tausend Euro, da es mit einem einfachen Fensteraustausch nicht getan sei, sondern umfangreiche und passgenaue Reparaturen durchgeführt werden müssten.