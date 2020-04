Oberhausen verschiebt Sally Perel Filmfestival auf 2021

Oberhausen. Der als „Hitlerjunge Salomon“ weltberühmte Autor feierte in dieser Woche seinen 95. Geburtstag – und freut sich aufs nächste Jahr in Oberhausen.

Mit bald 93 Jahren tourte Sally Perel zuletzt im März 2018 für einen vollen Monat durch Deutschland, mit einem einwöchigen Stopp in Oberhausen: Vormittags sprach der als „Hitlerjunge Salomon“ weltbekannte Autor vor Schülern und abends vor einem erwachsenen Publikum: Ein kleiner Mann mit einer großen Mission.

Als Co-Veranstalter hatten ihm die Gedenkhalle, Volkshochschule sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bisher drei „Sally Perel Filmfestivals“ gewidmet: Die vierte Ausgabe dieses zumal bei den Oberhausener Schulen gefragten Biennale-Formats sollte im Juni 2020 folgen – und wird nun auf 2021 verschoben.

Das unwahrscheinliche Überleben „in der Uniform des Feindes“

Zum einen ist eine so große Ansammlung von Menschen derzeit nicht möglich – denn Sally Perel berichtet von seinem unwahrscheinlichen Überleben „in der Uniform des Feindes“ während des Zweiten Weltkriegs stets in vollen Sälen. „Er hat hier so viele Fans“, sagte beim letzten Festival Gesa Reisz, die VHS-Leiterin. „Die Schultermine mit Sally Perel sind immer ausgebucht.“ Zum anderen kann der Zeitzeuge in diesen Wochen weltweiter Reisewarnungen nicht nach Deutschland reisen.

Sally Perel bedauert das sehr, meldet die Stadt in ihrer Pressemitteilung, konnte aber in dieser Woche seinen 95. Geburtstag in Israel bei guter Gesundheit erleben und freut sich auf ein Wiedersehen mit Oberhausen im nächsten Jahr.