Oberhausen vor Ostern: Abstand halten mit Einkaufswagen

Jenen Geschäften in Oberhausen, die auch in Corona-Zeiten geöffnet haben, stehen mit Gründonnerstag und Ostersamstag zwei äußerst betriebsame Tage ins Haus. „Das ist jetzt Stress pur für uns Unternehmer und unsere Mitarbeiter“, sagt eine Geschäftsfrau aus Oberhausen.

Die Inhaber und Mitarbeiter von Baumärkten und Gartencentern, aber auch von Bäckereien oder Zeitschriften- und Lottoläden sind derzeit besonders gefordert, denn hier kommen in diesen Tagen des Daheimbleibens die meisten Kundinnen und Kunden zusammen. Die Geschäftsinhaber haben jeweils sorgfältig Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Appell an die Kundschaft

So zum Beispiel auch im Gartencenter Dobirr-Blotz an der Mellinghofer Straße. Hier ist in Sachen Corona-Vorsichtsmaßnahmen wirklich an alles gedacht. Direkt am Eingang gibt es den klaren Appell an die Kundschaft: „Bitte helfen Sie mit! Halten Sie Abstand! Mindestens zwei Meter! Danke!“ Zudem gibt es jetzt nur noch eine eingeschränkte persönliche Beratung, „maximal fünf Minuten“, heißt es unübersehbar auf den eigens aufgestellten Hinweistafeln. Der Kassenbereich wurde – als weitere Vorsichtsmaßnahme gegen Corona – in der Fläche verdreifacht.

Landwirt Christoph Köster hat an seinem Hofladen eigens ein Waschbecken aufgestellt. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Die Kundschaft befolgt die Regeln sehr sorgfältig und bleibt merklich auf Distanz, wie ein Blick in die großen Verkaufshallen des Gartencenters zeigt. Viele sind mit Schutzmasken unterwegs. Unverkennbar ist hier zugleich das Bedürfnis der Menschen, sich in diesen schweren Zeiten an bunten Frühlingsblumen und zierlichen Jungpflanzen zu erfreuen und etwas davon für daheim zu kaufen. Das Gartencenterteam hat zudem eigens den Verkaufsbereich für Gemüsepflanzen verdoppelt, um die Eigenversorgung der Kundschaft zu unterstützen.

Info Busfahrgäste lassen Vorsicht walten Auch in den Linienbussen der Stoag wird das Abstandsgebot von den Fahrgästen ziemlich genau eingehalten, wie ein Test unserer Redaktion auf verschiedenen Stadtlinien ergab. Der Einstieg erfolgt weiterhin über die hinteren Bustüren, der Bereich des Fahrers ist mit rot-weißen Ketten und einer entsprechenden Hinweistafel abgesperrt.

Volle Parkplätze und Einkaufswagenpflicht – dieses Bild bietet sich derzeit an zahlreichen Punkten im Stadtgebiet. Oft stehen Security-Männer an den Geschäftseingängen, etwa an den Supermärkten, wie bei Aldi in Osterfeld an der Bottroper Straße. Supermärkte und Discounter rechnen rund um Ostern ja ebenfalls mit einem Riesenansturm. Abstandsstreifen und Schutzscheiben an den Kassen – ja, so einen Ostereinkauf gab es in Oberhausen noch nie!

Das Team des Gartencenters Spiering in Königshardt weist auf seiner Facebookseite auch mit Blick auf die Zeit rund ums Ostern ausdrücklich auf den Lieferservice des Unternehmens hin, „den wir aufgrund der Sondersituation um Bestellungen per Telefon und E-Mail ausweiten“. Einen Lieferdienst gibt’s etwa auch bei Dobirr-Blotz. Jetzt sind solche Service-Angebote besonders wertvoll, um in Zeiten der Corona-Krise Abstand zu halten und das Infektionsrisiko zu verringern.

Stadt-Infos liegen aus

An vielen Verkaufstheken liegt jetzt zudem das aktuelle Infoblatt der Stadt Oberhausen aus: „Wichtige Info zur Corona-Krise“. Meist sind die vier Seiten schnell vergriffen. Das Interesse an Infektions-Vorbeugung ist nach wie vor riesengroß. Und so macht auch das eigens aufgestellte Handwaschbecken vor dem Hofladen von Bauer Köster an der Gabelstraße in diesen Tagen sehr viel Sinn. Hier greifen die Kunden jetzt gerne zur Reinigungslotion.